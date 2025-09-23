Orvosok és kutatók cáfolják Donald Trump autizmussal kapcsolatos kijelentéseit

Történelmi jelentőségű lehet az a 2025. szeptember 22-én, a Fehér Házban megtartott esemény, amely során Donald Trump bejelentette: azt kéri az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatalától (FDA), hogy az orvosok a jövőben csak szükség esetén alkalmazzák a Tylenol nevű, paracetamol hatóanyagú készítményt. Az amerikai elnök szerint a gyógyszer terhesség alatti használata összefüggésbe hozható az autizmus kialakulásával, érvelésébe pedig a vakcinákat is behozta,

ami új határt jelölhet a sokszor szakmaiatlannak ítélt trumpi döntéshozatalban.

A rendkívüli sajtótájékoztatón az elnök egészségi tanácsokat adott terhes nőknek és kisgyermekes szülőknek, többször is arra intve őket, ne használják a fájdalom- és lázcsillapítót. Emellett arra is utalt, hogy a legelterjedtebb védőoltásokat egyáltalán nem érdemes beadatni, vagy ha alkalmazzák is őket, ne a gyermekek legkorábbi életszakaszában.

A bejelentés azonnali reakciót váltott ki nemcsak az amerikai, hanem a külföldi egészségügyi közösségekből is – számol be a BBC. Orvosok, gyógyszerészek, biológusok és egyéb szakértők tömegesen hívták fel a figyelmet a kijelentések megalapozatlanságára a sajtóban és különféle közösségi platformokon.

A részletek fejtegetése előtt fontos leszögezni: a kutatók túlnyomó többsége ma egyetért abban, hogy az autizmusnak nincs egyetlen kiváltó oka, ehelyett genetikai és környezeti tényezők komplex együtthatása eredményezheti az állapotot. Ez sajnos komoly nehézséggel is jár a vizsgálatokban, hiszen nagyon nehéz egy-egy hozzájáruló faktort elkülöníteni a többi adattól.