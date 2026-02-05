Meglepő dolog derült ki az autizmusról

Az autizmust régóta olyan állapotként tartják számon, amely gyakoribb a férfiak esetében, mint a nőknél. Egy friss, több millió ember adatain alapuló nagyszabású tanulmány azonban azt sugallja, hogy ez valójában tévedés lehet – írja a Science Alert.

Az autizmus spektrumzavar (ASD) diagnózisainak aránya az 1990-es évek óta emelkedik, az eloszlás azonban nem egyenlő a férfiak és a nők között. A DSM-5 szerint, amely meghatározza a mentális egészségügyi állapotokat és az ajánlott kezeléseket,

minden négy, autizmussal diagnosztizált férfira csupán egy női megállapítás jut.

A svéd Karolinska Intézet epidemiológusa, Caroline Fyfe által vezetett friss tanulmány szerint a nők diagnózisához nem biztos, hogy megfelelőek a jelenlegi diagnosztikai és kezelési rendszerek.

Kiegyenlítődik az arány

Fyfe csapata több mint 2,7 millió, 1985 és 2020 között született svéd személy kórtörténetét elemezte, hogy felmérje, hogyan változott az ASD klinikai diagnózisának prevalenciája a születéstől mérve 37 éves korig. Míg gyermekkorban a fiúknál sokkal nagyobb arányban diagnosztizáltak autizmust, mint a lányoknál, a nemek közötti arány 20 éves kor körül majdnem kiegyenlítődött.

Ez a megállapítás arra utal, hogy az autizmus valójában nem túlnyomórészt férfiakra jellemző betegség: csupán a lányoknál és a nőknél hosszabb időt vesz igénybe a diagnózis felállítása.

Anne Cary, ASD-s beteg a kutatáshoz mellékelt vezércikkben jelezte: a nemek közötti különbségek potenciálisan két fő okra lehetnek visszavezethetők. Elsőként arra, hogy az autisztikus vonások megjelenése különbözhet a két nem között, különösen gyermekkorban. Másodszor pedig arra, hogy a diagnoszták elfogultak lehetnek a közbeszédben és a tudományos diskurzusban is fennálló 4:1-es arány miatt, így kevésbé veszik észre a lányoknál a jeleket.

Bár a minta kétségtelenül termetes, komoly korlátot jelent, hogy egyetlen országból származnak az adatok. A kutatók emellett nem vették figyelembe az ASD társbetegségeinek, például az ADHD-nek, az értelmi fogyatékosságnak, és a depresszió, szorongás hatásait.