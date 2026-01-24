adhdbalázs juditelteinterjú
„Így is lehet élni? Végre csönd van a fejemben” – az ADHD felismerésétől a kezelésig

Adrián Zoltán / 24.hu
Balázs Judit, az ELTE professzora, a Gyermekkori Pszichés Zavarok Kutatócsoportjának vezetője.
admin Lányi Örs
2026. 01. 24. 16:58
A 24.hu pszichés nehézségekkel foglalkozó sorozatának harmadik részében, az autizmus és az OCD után az ADHD témakörét, és az azt övező tévhiteket járjuk körbe Balázs Judit gyermek-, serdülő- és felnőttpszichiáter szakorvossal, az ELTE professzorával, a Gyermekkori Pszichés Zavarok Kutatócsoportjának vezetőjével.

A modern közbeszédbe – főleg a Z generáció körében – mára beépültek az olyan szakkifejezések, amelyekről néhány évtizede nagy eséllyel még csak nem is hallott egy átlagember. Ilyen például az ADHD (figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar) is, amelyet egyre többen használnak maguk vagy a környezetük leírására. Ehhez azonban sokszor káros torzítások is társulnak, amelyek megbélyegzéssel járnak. „Habár mindannyiunknak vannak olyan napjaink, amikor nehezebben tudunk koncentrálni, vagy szétszórtabbak vagyunk, ez még nem jelenti feltétlenül azt, hogy ADHD-sok vagyunk. Erről akkor beszélünk, ha gyermekkorban hat, felnőttkorban pedig öt tünet egyszerre jelentkezik, és ezek folyamatosan fennállnak, problémát okoznak több helyzetben is ” – hangsúlyozta lapunknak Balázs Judit, az ELTE professzora.

A cikk tartalmából

Hazánkban több mint 300 ezer embert érint az ADHD, vagyis a figyelemhiányos hiperaktivitás-zavar, sokan mégsem tudják pontosan, milyen tünetek is jellemzik ezt a rendellenességet. Balázs Judittal, az ELTE professzorával készült interjúnkból az olvasók választ kaphatnak arra:

  • hogyan ismerhetünk magunkra az ADHD tüneteiben,
  • gyakoribb-e az ADHD valamelyik nem körében,
  • hány embert érint Magyarországon,
  • hogyan kezelhető a rendellenesség, és felnőtt-e ehhez a magyar oktatási rendszer,
  • illetve hozzájárul-e az ADHD-val diagnosztizált emberek növekvő számához a modern életvitel, így az okostelefonok használata?
