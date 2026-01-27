Ez a vécélehúzás több ember életébe került

Helytelen vécéhasználat miatt vesztette életét több német katona 1945. április 14-én – olvasható az IFLScience oldalán. Az incidens miatt a parancsnoknak felszínre kellet emelkednie, hogy menekülni tudjon.

Nem sikerült jól lehúzni a vécét

A baleset öt hónappal a második világháború vége előtt történt, miután Karl-Adolf Schlitt Skócia partjainál úgy döntött, használja a mellékhelyiséget. A 27 éves parancsnok 8 napja volt csak szolgálatban, amikor rosszul húzta le a vécét, és egy mérnök segítségét kérte a helyzet megoldására.

A német tengeralattjárók közvetlenül a tengerbe ürítették a végterméket, viszont a vécéket csak sekély vízben szabadott lehúzni. Mély vízben ugyanis a tengeralattjáró körül megnövekedett nyomás miatt a víz befelé áramlott, elárasztva a helyiséget. Később a mérnökök egy továbbfejlesztett rendszerrel álltak elő, amely már képes volt a legénység melléktermékeit mélyvizekben is üríteni: a salakanyagot több kamrán keresztül egy nyomás alatt álló légzsilipbe juttatta, majd sűrített levegő segítségével kilőtte a tengeralattjáróból.

Ennek hátránya az volt, hogy minden tengeralattjárónak szüksége volt egy emberre a fedélzeten, aki képzett volt a vécé kezelésében és pontosan tudta a szelepek nyitásának és zárásának sorrendjét a biztonságos használathoz. A mérnöknek, aki Schlitt segítségére sietett, nem sikerült a helyes sorrendet megtalálnia.

Négyen haltak meg a mérnök hibája miatt

Mivel rossz szelepet nyitott meg, a víz elkezdett befelé áramlani a tengeralattjáróba, és elérte az akkumulátorokat is, ezzel klórgázt létrehozva. Schlitt elrendelte az azonnali felszínre emelkedést, ahol szövetséges csapatok célpontjává váltak. A legénység megpróbálta kiszellőztetni a gázt, de nem sikerült nekik, a tengeralattjáró pedig túl serült volt még egy merüléshez.

A parancsnok utasítására evakuálták a járművet. Schlitt túlélte és 90 éves korában halt meg, mások kevésbé voltak szerencsések. A legénység egy tagját lelőtték, három pedig megfulladt, miközbe próbáltak a partra úszni; a maradék 46 embert őrizetbe vették.