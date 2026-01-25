Veszélyjelzés: figyelmeztetést adtak ki hétfőre, vasárnap is szeles, esős, ronda időnk lesz

Vasárnap javulnak a látási viszonyok, de a Nyugat-Dunántúlon és északkeleten maradhatnak tartósabban párás, ködös területek– írja friss előrejelzésében a Kiderül.hu. Mindeközben délnyugat felől ismét megvastagszik a felhőzet, és egyre többfelé várható eső, záporeső, a reggeli órákban az Alpokalján esetleg ónos eső sem kizárt. Többfelé megélénkül, az Észak-Dunántúlon a délkeleti, keleti, a Dél-Alföldön a déli szél erősödik meg, utóbbi tájakon viharos lökések is előfordulhatnak.

A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 2 és 9 fok között alakul, késő este 0, 5 fok valószínű. A maximumok a nyugati határszélen helyenként alacsonyabbak lehetnek, míg a szelesebb délkeleti területeken magasabb értéket is mérhetünk.

Hétfőre elsőfokú figyelmeztetés van érvényben a hat órát meghaladó sűrű köd miatt, a látótávolság pár száz méterre csökken.

A HungaroMet által frissen kiadott kiadott veszélyjelzés a Dunántúl vármegyéit érinti Győr-Moson-Sopron és Komárom-Esztergom kivételével. Mindeközben a jövő hét első napján keleten többnyire erősen felhős vagy borult, helyenként párás idő várható, de a Dunántúlon napközben kisebb-nagyobb vékonyodás, szakadozás előfordulhat a felhőzetben.

Elszórtan, nagyobb eséllyel a nyugati megyékben és északkeleten, keleten várható csapadék, jellemzően eső, de nyugaton időszakosan ónos eső is eshet, főként a hajnali, reggeli órákban. A déli, délkeleti szél hajnalra mérséklődik, ezt követően csak a délkeleti határnál élénkülhet meg. A minimum-hőmérséklet -2, +6, a maximum általában 4 és 10 fok között valószínű, de északnyugaton, északon kevés helyen kissé hidegebb, míg a déli határnál melegebb is lehet.