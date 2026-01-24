A hererák a 25 és 35 év közötti férfiak leggyakrabban előforduló daganatos betegsége. Akár már 15 éves kortól megjelenhet, és a 40 feletti korosztályt is érinti, bár ritkábban. Ez egyértelműen a fiatal felnőttek betegsége

– mondja Dr. Orosz Dániel, a Budapesti Uzsoki Utcai Kórház urológusa. Magyarországon évente 400-600 új hererákos esetet diagnosztizálnak, ez a daganatos betegségek 1-2 százalékát teszi ki.

Nemzetközi statisztikák szerint azonban emelkedett a heredaganatos betegek száma az elmúlt évtizedekben, a betegség ráadásul a legtöbb érintettnél semmilyen tünetet nem okoz, kevesen számolnak be arról, hogy időnként heretáji fájdalmat éreznek.

Hogyan kell önvizsgálatot végezni?

Éppen ezért a szakorvosok azt javasolják, hogy 15 éves kor felett érdemes havonta egyszer önvizsgálatot végezni – ennek legalább olyan fontos szerepe van, mint a nők esetében a mellek önvizsgálatának. „Egyszer egy hónapban át kell tapintani a heréket, amelyeknek hasonló keménységűnek kell lenniük. Ha az egyikben valamilyen tömött csomót, göböt érzünk, akkor mindenképpen urológushoz kell fordulni” – mondja az Uzsoki szakorvosa, felhívva a figyelmet arra, hogy önvizsgálat közben a páciensek néha a mellékherét tapintják ki és hiszik kóros elváltozásnak, ám az a férfiak egyik egészséges szerve.

Jó hír, hogy a betegség egy rutin urológiai vizsgálattal is diagnosztizálható, ritka az olyan eset, amelyet nehéz megítélni. Az urológusok azt javasolják, hogy akinek a családjában előfordult már hererák, vagy egyik heréjét eltávolították daganat miatt, mindenképpen figyeljen oda a rendszeres önvizsgálatra, de a hereleszállási zavar, a húgycsőfejlődési rendellenesség és a csökkent fertilitás, vagyis nemzőképesség is növelheti a betegség kockázatát.

Vége a szexuális életnek, ha eltávolítják a herét?

„A hererák közel 100 százalékban gyógyítható, még akkor is nagyon jók az esélyek, ha a daganat már áttétet adott. Olyan kemoterápiás kezelések vannak, amelyek szinte teljesen képesek megszüntetni ezt a daganatos betegséget” – mondja Dr. Orosz Dániel. Lance Armstrongot említi példaként, akinél az 1990-es években diagnosztizáltak hererákot, és bár a daganat már az agyában és a tüdejében is áttéteket képzett, a kerékpárversenyző felépült betegségéből.

A hererák gyógyítása a here eltávolításával történik, így a betegeknek a műtét előtt két kérdést is át kell gondolniuk: terveznek-e még gyermeket, és szeretnének-e protézist.

„Azoknak a heredaganatos pácienseknek, akik még családalapítás előtt állnak, vagy van már gyermekük, de még szeretnének, a sperma mélyfagyasztását, hétköznapi nevén a spermabankolást javasoljuk, hiszen a here eltávolításával vélhetően csökkenni fog a hímivarsejtek száma az ondóban. Akiket pedig a here hiánya zavar, azoknak fel szoktuk kínálni a protézis beültetésének lehetőségét” – mondja a szakorvos.

A szexuális teljesítőképességre azonban semmilyen hatással nincs a here eltávolítása – hívja fel a figyelmet. Bár valóban a here termeli a legfontosabb férfi nemi hormont, a tesztoszteront, azt egy here eltávolítása miatt nem szükséges pótolni – nem fog csökkenni a libidó, nem várhatók merevedési zavarok, és az ondó mennyisége sem fog változni.

A tesztoszteront egyedül azoknál a pácienseknél kell pótolni, akiknek mindkét heréjét eltávolították – náluk rendszeresen ellenőrizni kell a hormon szintjét, és körülbelül háromhavonta injekciós tesztoszteronpótlást alkalmazni, mert a hiány több kellemetlen tünetet, például fáradékonyságot, csökkent libidót és erekciós zavarokat is okozhat.

Kis odafigyeléssel sokat tehetünk az egészségünkért

Lapunk rendszeresen foglalkozik az egészséges és az egészséges élet témájával, külön sorozatot szenteltünk például a rengeteg magyart érintő magas vérnyomásnak, de elkezdtünk egy cikksorozatot arról is, milyen étkezési szokásos felvételével tehetünk a legtöbbet az egészségünkért. Íme néhány szakértők bevonásával készített írásunk: