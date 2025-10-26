Vérnyomásmérés: sokan nem is tudják, hogy rosszul csinálják

A magas vérnyomás egy rendkívül gyakori betegség, és nem csak az idősek körében. A 18-40 éves korosztályban is minden negyedik embert érint, a kor előre haladásával pedig egyre többeket. Bár ma már könnyen hozzáférhető eszközeink vannak a kiszűrésére, az érintettek mintegy fele mégsem részesül kezelésben, egy részük azért, mert nem is tud a betegségéről.

A magas vérnyomást (hipertónia) sokszor csendes gyilkosnak szokták nevezni, és nem ok nélkül. Jelenlétéről gyakran egyáltalán nem árulkodnak tünetek, pedig súlyos, életveszélyes károkat is képes okozni a szervezetben. Felismeréséhez fontos a vérnyomás rendszeres mérése, ám még emellett is észrevétlen maradhat, ha nem megfelelő módon végezzük a méréseket. Lapunk Dr. Jenei Zsigmond Máté kardiológus segítségével járta körbe, mi kell ahhoz, hogy pontos képet kapjunk a vérnyomásunkról, és milyen gyakori hibákat kell elkerülni mérés közben.

Egy mérés nem mérés

Sokan legfeljebb évi egyszer találkoznak vérnyomásmérő készülékkel, a kötelező üzemorvosi vizsgálat alkalmával, ez azonban korántsem elég ahhoz, hogy valakinél felismerjék a hipertóniát. A vérnyomás ugyanis folyamatosan változó paraméter, amely a napszaktól, valamint különböző külső és belső tényezőktől függően is ingadozik.