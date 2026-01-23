1700 évvel ezelőtti római táborokra bukkantak Németországban

Négy, mintegy 1700 évvel ezelőtti római katonai tábort fedeztek fel Németországban, valamint számos leletet, köztük érméket és régi cipőket. A Krisztus utáni 3. században a Római Birodalom több hadjáratot is indított a mai Németország területére, céljuk az Elba folyó mentén történő terjeszkedés volt, az ott élő germán törzsek azonban ellenálltak – írja a Live Science.

A régészek katonai táborok formájában találtak bizonyítékokat a germán területek római megszállására, amelyek területét fémdetektorokkal mérték fel. Az eszközök segítségével több mint 1500 fémtárgyat találtak, többségük szög volt, amelyek a római légiósok szandáljairól eshetett le.

A kutatók emellett a 2. század második feléből és a 3. század elejéről származó érméket is találtak, amelyek segítségével meg tudták határozni a katonai táborok keletkezésének idejét.

A római táborok rendkívül egységesen felépített létesítmények voltak – olvasható a Szász-Anhalt Tartományi Örökségvédelmi és Régészeti Hivatal közleményében. A tipikus téglalap alakú tábor kerítésének sarkai lekerekítettek voltak. A kapukból a derékszögben elrendezett fő táborutak a belső térbe vezettek, kereszteződésükben pedig a parancsnokság épülete, a principia állt.

A táborok közül kettő Aachen városa közelében található, egy másik Dietersheim városánál, a negyedik pedig Trabitz településén. A kutatásban hivatásos és amatőr régészek egyaránt részt vettek, akik műholdas felvételek, földimérések és ásatások alapján tettek felfedezést.

A Trabitzban talált érmék közül a legújabb felfedezés egy Caracalla-dénár volt. Ez alapján elképzelhető, hogy a tábort Caracalla római császár 213-as hadjárata alatt építették meg. A történelmi feljegyzések szerint Caracalla németországi hadjárata egy „albánok” néven ismert csoport ellen irányult, melynek tagjai valószínűleg az Elba folyó mentén éltek.

A felfedezések segíthetnek újabb, eddig nem ismert részleteket feltárni az ókori Rómáról. Bár ez a birodalom már évszázadok óta nem létezik, épületei és tárgyai máig megtalálhatók Európa-szerte szinte mindenhol. A régészek rendszeresen bukkannak rá leletekre fennállásának korszakából, ezekről lapunk alábbi cikkeiben számolt be: