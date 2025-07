Római kori kardokra bukkant egy fémkeresős férfi Angliában

Két ritkaságnak számító, római kori lovassági kardra bukkant egy fémkeresős férfi Angliában. A fegyverek már önmagukban is bámulatos leleteknek minősülnek, a felfedezést követő régészeti ásatások azonban még kiemelkedőbb eredményt hoztak: egy teljes vaskori település maradványait.

A két kard elképesztően közel, mindössze néhány centiméternyire lapultak a felszíntől, így nem sokon múlott, hogy megsemmisüljenek. Megtalálásuk területén ugyanis mezőgazdasági termelés folyik, a munkagépek pedig hamarosan tönkretették volna őket, ha nem bukkannak rájuk – írja a The Guardian.

A szakértők szerint a fegyverek a Krisztus utáni 2-3. századból származhatnak, vagyis mintegy 1900–1700 évesek lehetnek.

A felfedezést követő régészeti ásatások egy szintén erre a korra datálható villa maradványait is felszínre hozták, köztük tetőcserepeket, padlódarabokat, valamint festéssel díszített falvakolatot is. A feltárások helyszínén egy Krisztus előtt 800-100 környékén eltemetett ember csontjait is megtalálták, valamint több arra utaló jelet, hogy a területen sok száz éven keresztül fennállt egy település.

A kutatók úgy gondolják, elképzelhető, hogy a két kardot azért ásták el, nehogy az ellenséges szászok kezébe kerüljenek, akkor ekkortájt jelentős térfoglalást hajtottak végre a Brit-szigeten.

