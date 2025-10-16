Római tömegsírra bukkantak Horvátországban

Hét férfi csontvázát fedezték fel régészek egy ókori kút feltárása közben Horvátországban. A szakértők szerint a holttestek római katonáké lehetnek, akik a 260-as mursai csatában harcoltak – írja a Live Science.

Ebben az ütközetben a trónbitorló Ingenuus császár és Gallienus törvényes római császár seregei csaptak össze a mai Eszék területén. A harc Ingenuus legyőzésével és öngyilkosságával zárult, amely után Gallienus egyedüli császárként foglalhatta el a helyét, a császári posztot korábban I. Valerianusszal közösen töltötte be.

Az ásatásokat vezető Mario Novak elmondta, a katonákat feltehetőleg minden értéküktől és fegyverüktől megfosztották mielőtt a kútba vetették őket. Novak és kollégái kutatási eredményeiket idén október 15-én publikálták. Tanulmányukból kiderül, hogy a hét férfi közül négyen fiatal felnőttek voltak, hárman pedig középkorúak. Csontjaikon különféle sérülések nyomai fedezhetők fel, tompa tárgyaktól származó ütéseké, fegyverek okozta sebeké.

A halottak csontjain kívül egyetlen tárgyi lelet került elő a kútból, egy 251-ben vert római pénzérme. Ez megerősíti, hogy a harcosok a 260-as ütközet résztvevői voltak. Még pontosabban Ingenuus oldalán küzdő katonák lehettek, a történelmi források szerint ugyanis Gallienus nem mutatott kegyelmet az ellene szegülő seregnek, ennek pedig része lehetett az is, hogy a felkelőket nem részesítette rendes temetésben.

A felfedezés újabb apró részletet tár fel arról, hogy milyen is lehetett az élet a Római Birodalom idején, amely minden idők egyik legnagyobb összefüggő területű állama volt. Bár már évszázadok óta nem létezik, épületei és tárgyai máig megtalálhatók Európa-szerte szinte mindenhol. A régészek rendszeresen találnak rá újabb és újabb leletekre ebből a korszakból, ezekről lapunk alábbi cikkeiben számolt be: