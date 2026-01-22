2400 éve lezárt sírkamrákat nyitottak fel a régészek

Több mint 2400 éves sírkamrákat fedeztek fel, és nyitottak ki Rómában a régészek – számolt be róla a Live Science. A két temetkezési hely a Római Birodalom kialakulása előtt épült, a Római Köztársaság idején.

6 fotó

A sírkamrák közelében egy Herkules tiszteletére berendezett szentélyt is feltártak, ez a mitológiai karakter a védelem szimbóluma volt. A három építmény az ókori Róma városfalain kívül helyezkedett el, a mai Rómának viszont a külvárosához tartoznak.

A szakértők úgy vélik, a két sírkamra feltehetőleg gazdag családokhoz tartozhatott, és a Krisztus előtti 3-4. században épülhettek.

Az egyik sír bejáratát egy hatalmas kőtömb zárta le, benne egy méretes kőszarkofágot és három hamvasztásos urnát találtak.

A kamrából két épen maradt váza, kerámiák és egy tükör is előkerült. A másik sírhely tufakőből készült tömbökkel volt lezárva, benne egy felnőtt férfi csontváza nyugodott.

A szentélyben a régészek több bronz pénzérmét is leltek, amelyekből kiolvasható, hogy a Krisztus előtti 5. századtól egészen a Krisztus utáni 1. századik használták. Néhány helyi médium szerint a szentélyben nyolc bronz szobrocskára is rábukkantak, az olasz kulturális minisztérium hivatalos közleménye viszont erről nem tesz említést.

