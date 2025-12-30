Különösen ritka kincset találtak fémkeresővel Lengyelországban

Párját ritkító, zománccal bevont fibulát, vagyis díszes ruhakapcsot találtak fémkeresővel Lengyelországban. A szakértők szerint ez a római kori kiegészítő annyira ritka, hogy eddig az egész országban mindössze ez a második ilyen lelet, amelyet valaha találtak – számolt be róla a Heritage Daily.

4 fotó

Az ilyen fibulákat a Római Birodalomban jellemzően fiatal lányok hordták, és a ruha rögzítése mellett feltehetőleg védő amulettként is szolgáltak. Számos különböző provinciában gyártottak hasonlókat, de leginkább Gallia és Raetia területén voltak elterjedtek az első és második század idején.

A fibula mellett a feltárt területen egyebek mellett római kerámiákat, szkíta fegyvereket és egy germán pénzérmét is találtak. A lelet sokfélesége arra utal, hogy az ókorban létezhetett egy multikulturális település a Római Birodalmat és a Baltikumot összekötő borostyánút mentén.

A felfedezett ruhakapocs újabb apró részleteket tár fel arról, milyen is lehetett az élet a Római Birodalom idején, amely minden idők egyik legnagyobb összefüggő területű állama volt. Bár már évszázadok óta nem létezik, épületei és tárgyai máig megtalálhatók Európa-szerte szinte mindenhol. A régészek rendszeresen találnak rá leletekre ebből a korszakból, ezekről lapunk alábbi cikkeiben számolt be: