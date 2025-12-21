Szenteste: mutatjuk, hol várható havazás

Közvetlenül karácsony előtt a Skandinávia és a Brit-szigetek térségében megerősödő anticiklon megakasztja a áramlást, keleti és déli peremén pedig nagy mennyiségű hideg levegő áramlik a kontinens fölé. Mindeközben a Földközi-tenger nyugati medencéjében egy mediterrán ciklon kialakulása valószínű, amely délről enyhébb, nedvesebb levegőt szállít észak felé – írja az Időkép.hu.

A Kárpát-medence az északi fagyos és a déli enyhe, párás légtömeg határvonalába kerül, vagyis hazánkban kedvező körülmények alakulnak ki a csapadékképződéshez. Az ország nagy részét érintheti, esélye pedig északkeletről délnyugat felé haladva fokozatosan növekszik. Ami még kérdés, az a csapadék halmazállapota, jelenleg úgy tűnik:

szenteste északon és a Dunántúlon vált havas esőbe, havazásba.

Nagy a bizonytalanság, itt írtunk arról, egyáltalán az is kérdés, hogy lesz-e még valaha fehér karácsony Magyarországon. Ami a mai napot illeti, a Kiderül.hu előrejelzése szerint nagyrészt borult, párás, helyenként tartósan ködös idő valószínű, csak kevés helyen szakadozhat fel átmenetileg a felhőzet, a csúcshőmérsékletek 2-8 fok között alakulnak – itt írtunk a részletekről, illetve a tartós, sűrű köd miatt kiadott figyelmeztetésről.