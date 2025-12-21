időjárásködfigyelmeztetésónos szitálás
Belföld

Tartós, sűrű ködre figyelmeztetnek hat megyében

Varga Jennifer / 24.hu.
Hat megyére adtak ki figyelmeztetést.
admin Farkas György
2025. 12. 21. 05:34
Varga Jennifer / 24.hu.
Hat megyére adtak ki figyelmeztetést.
A nyugati határ közelében ónos szitálás is kialakulhat.

Nagyrészt borult, párás, helyenként tartósan ködös idő valószínű, csak kevés helyen szakadozhat fel átmenetileg a felhőzet. Helyenként szitálás, északkeleten kisebb eső is előfordulhat. Nagyrészt gyenge, mérsékelt marad a légmozgás, de Sopron és a Bakony térségében olykor előfordulhatnak élénk széllökések. A hőmérséklet alig változik, napközben 2 és 8 fok között alakul, írja a Kiderül.

A HungaroMet elsőfokú citromsárga figyelmeztetést adott ki vasárnapra tartós, sűrű köd veszélye miatt Somogy, Vas, Zala, Békés, Hajdú-Bihar és Csongrád-Csanád vármegyére. Kiterjedt ködre nagyobb esély a délkeleti, keleti országrészben, illetve Dunántúl egyes részein van nagyobb esély. A nyugati határ közelében ónos szitálás kialakulhat.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Toxikszótár 4. – Szellemjárás a társkereső appokon: mi az a ghosting, és miért csináljuk ilyen gyakran?
Fontos bejelentést tett az esztergomi kézicsapat
Sok ezer forintért akarnak ránk sózni teljesen hatástalan vérnyomáscsökkentőket
Borbély Alexandra: Tudom, hogy Lázár János nem Magyarország
Toxikszótár 4. – Szellemjárás a társkereső appokon: mi az a ghosting, és miért csináljuk ilyen gyakran?
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik