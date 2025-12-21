Tartós, sűrű ködre figyelmeztetnek hat megyében

Nagyrészt borult, párás, helyenként tartósan ködös idő valószínű, csak kevés helyen szakadozhat fel átmenetileg a felhőzet. Helyenként szitálás, északkeleten kisebb eső is előfordulhat. Nagyrészt gyenge, mérsékelt marad a légmozgás, de Sopron és a Bakony térségében olykor előfordulhatnak élénk széllökések. A hőmérséklet alig változik, napközben 2 és 8 fok között alakul, írja a Kiderül.

A HungaroMet elsőfokú citromsárga figyelmeztetést adott ki vasárnapra tartós, sűrű köd veszélye miatt Somogy, Vas, Zala, Békés, Hajdú-Bihar és Csongrád-Csanád vármegyére. Kiterjedt ködre nagyobb esély a délkeleti, keleti országrészben, illetve Dunántúl egyes részein van nagyobb esély. A nyugati határ közelében ónos szitálás kialakulhat.