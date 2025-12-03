Így áldozzák fel magukat a hangyák a bolyukért

Egy friss tanulmány szerint a hangyák már bábkorukban képesek jelezni társaiknak, ha fertőzés támadta meg őket – írta a ScienceDaily. Ily módon egy előzetes kémiai jelzéssel megmentik az egész kolóniát.

A hangyatársadalmak szorosan együttműködő „szuperorganizmusokként” működnek, az ezernyi szorgos élőlény olyan szinten kapcsolódik egymáshoz, mint a sejtek a testben. A királynők a szaporodásra koncentrálnak, míg a dolgozók minden másról gondoskodnak: táplálékot szereznek, karbantartják a fészket, és a boly egészségének megtartásáért is ők felelnek.

Számos társas állatnál az egyedek igyekeznek elrejteni betegségüket, hogy elkerüljék a csoportból való kirekesztésüket, azonban a hangyák egészen máshogy viselkednek. Az elhulláshoz közeledő kifejlett példányok elhagyják a fészket, és azon kívül pusztulnak el.

Ugyanakkor a bábok képtelenek a mozgásra, így más módszert kellett kialakítaniuk a kolónia védelmére:

amikor halálos fertőzéssel szembesülnek, jelzik társaiknak a veszélyt, ehhez pedig jellegzetes illatanyagot bocsátanak ki.

Amint a dolgozók megérzik a szagot, azonnal cselekednek. Felnyitják a fertőzött báb burkát, majd apró vágásokat ejtenek a felszínén, és – a maguk által termelt – hangyasavat spriccelnek rá. Ez az antimikrobiális anyag elpusztítja a kórokozókat, viszont a bábot is.

Erika Dawson, a tanulmány első szerzője és az ISTA Social Immunity kutatócsoportjának egykori kutatója szerint, bár ez önfeláldozásnak tűnhet, ezáltal a beteg báb megóvja a többi, vele azonos génekkel rendelkező fészeklakót. Azáltal, hogy figyelmezteti a bolyt a halálos fertőzésre, közvetetten hozzájárul ahhoz, hogy társai továbbadhassák génjeit a következő kolóniának.

A királynőbábok ellenben nem bocsátanak ki riasztó jeleket, mivel erősebb immunrendszerrel bírnak, mint a dolgozó társaik, így önállóan is képesek megküzdeni a fertőzéssel. Emellett a dolgozók is csak akkor adnak jelzést, amikor már nem tudják megfékezni a betegséget, ezáltal akadályozva meg olyan munkások elvesztését, amelyek még képesek lennének felépülni.