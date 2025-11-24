Bár szinte tudományos alapvetésnek mondható, hogy aki szeretetteljes kapcsolatban él, általában jobb fizikai egészségnek örvend, sőt, még a halálozás kockázata is alacsonyabb, ennek oka nem egyértelmű. A témát most német, svájci és chilei kutatók igyekeztek alaposabban körbejárni, akik arra voltak kíváncsiak, hogy az oxitocin néven ismert boldogsághormon hogyan befolyásolja a szervezet gyógyulási képességét.

A vizsgálatba összesen 80 heteroszexuális párt vontak be. A kutatók apró sebet ejtettek az önkéntesek alkarján, majd három különböző csoportra osztották be őket, írja az IFLScience. Az egyik csoport oxitocin tartalmú orrsprayt kapott, amelyet egy héten keresztül naponta kétszer kellett alkalmazni, emellett pedig legfeljebb háromszor egy héten kedves dolgokat kellett mondaniuk egymásról. A másik csoportnak ugyanez volt a feladata, csak épp placebót kaptak, míg a harmadik csoport oxitocint kapott, de a tagoknak nem kellett kedveskednie egymással.

A JAMA Psychiatry című tudományos folyóiratban megjelent kutatás szerint az egyhetes vizsgálat eredménye azt mutatta, hogy az oxitocin önmagában nem befolyásolta a gyógyulás sebességét, az oxitocin alkalmazása és a feladat elvégzésének kombinációja azonban gyorsabb gyógyulást eredményezett.

Ez a jelenség felerősödött azoknál a pároknál, akik oxitocint kaptak, és a vizsgálati időszak alatt szexuális együttlétről is beszámoltak.

Az elemzések azt is kimutatták, hogy a stresszhormonként ismert kortizol szintje is alacsonyabb volt azoknál, akik gyakrabban éltek szexuális életet. Mindez arra utal, hogy az oxitocin szintjének növekedésével és a fizikai intimitással együtt a kortizol szintjének csökkenése is hat a sebek gyorsabb gyógyulására. A kutatók szerint a vizsgálat megmutatta, hogy az oxitocin felerősíti az intimitás előnyeit, ahelyett, hogy közvetlen hatásokat fejtene ki a szervezetben.