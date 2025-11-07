james d. watsondns
Tudomány

Meghalt James D. Watson, a DNS szerkezetének egyik felfedezője

DANIEL MORDZINSKI / AFP
24.hu
2025. 11. 07. 21:57
DANIEL MORDZINSKI / AFP

97 éves korában meghalt James D. Watson, az amerikai biológus, aki Francis Crickkel együtt feltárta a DNS szerkezetét – írja a Reuters.

1953-as felfedezésük alapjaiban változtatta meg a biológiát, elindítva a genetikai korszakot és a biotechnológiai forradalmat, amiért 1962-ben elnyerték a Nobel-díjat is.

Watson később a Harvardon és a Cold Spring Harbor Laboratóriumban épített tudományos intézményeket, valamint vezette a Humán Genom Projektet. Bár tudományos munkássága meghatározó volt, hírnevét később rasszista kijelentései és vitatott nézetei beárnyékolták, ami miatt a tudományos közösség elhatárolódott tőle.

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
24 éve tűnt el egy ajkai férfi, most kiderült, hogy megölték
Halálos vonatgázolás történt Budapesten
Magyar Péter üzent Orbánnak, hogy egy dolgot feltétlenül kérdezzen meg Trumptól
Demokrata és republikánus szenátorok írtak nyílt levelet Orbánnak
Orbán: Általános szankciómentességet kaptunk a Barátság vezetékre és a Török Áramlatra
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik