Meghalt James D. Watson, a DNS szerkezetének egyik felfedezője

97 éves korában meghalt James D. Watson, az amerikai biológus, aki Francis Crickkel együtt feltárta a DNS szerkezetét – írja a Reuters.

1953-as felfedezésük alapjaiban változtatta meg a biológiát, elindítva a genetikai korszakot és a biotechnológiai forradalmat, amiért 1962-ben elnyerték a Nobel-díjat is.

Watson később a Harvardon és a Cold Spring Harbor Laboratóriumban épített tudományos intézményeket, valamint vezette a Humán Genom Projektet. Bár tudományos munkássága meghatározó volt, hírnevét később rasszista kijelentései és vitatott nézetei beárnyékolták, ami miatt a tudományos közösség elhatárolódott tőle.