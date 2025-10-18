jósa andrás múzeumnyíregyházarégészettörténelem
Tudomány

Honfoglalás kori kincsek kerültek veszélybe egy múzeumfelújítás miatt

Szajki Bálint / 24.hu
admin Lugosi Péter
2025. 10. 18. 14:07
Szajki Bálint / 24.hu
A nyíregyházi Jósa András Múzeum az ország egyik legrégebbi múzeuma, régészeti gyűjteményében olyan páratlan honfoglalás kori műtárgyak találhatók meg, mint a geszterédi aranyszablya. 2020-ban jelentették be az intézmény felújítását, majd nem sokkal később megkezdődött a gyűjtemények gyors kiköltöztetése, azóta viszont nemhogy a munkálatok nem indultak meg, de még drasztikusan le is romlott az épületegyüttes állapota. Kilógó téglák, üres kiállítóterek, raktárban korrodálódó kincsek, buborékfóliázott Benczúr-festmények és lemorzsolódó munkatársak. Vajon milyen sors vár a múzeumra?

A Jósa András Múzeum felújítás miatt zárva tart

– hirdeti az ország egyik legrégebbi múzeumának bejárati ajtajára kitett papírlap, ki tudja, mióta. A vakolat potyog, a csupasz téglák kikandikálnak, a fémelemeket rozsda borítja, az ereszcsatorna szétnyílt, az ablakok néhol mintha kiesnének a keretükből. A belső udvart gaz veri fel, van, ahol a növényzet miatt ki sem látszik a fal, az egyik épületrész előtt elhullott rigóra bukkanunk.

Sem kint, sem bent nem látjuk jelét akárcsak az alapvető karbantartásnak, pedig a felújítás első szakaszának már egy éve véget kellett volna érnie. Egyetlen épületrészt leszámítva látszólag nem történt érdemi munka, sőt a komplexum nagyon is elhagyatottá vált.

„Ez az új épület a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye és Szatmár megye határon átívelő együttműködéséből jött létre. A kulturális tematikájú pályázat részeként a vármegye vállalta egy irodalomtörténeti épület kialakítását, van is odabent tárlat, csak éppen nem látogatható” – meséli dr. Istvánovits Eszter, a Jósa András Múzeum nyugalmazott munkatársa, az intézmény egykori régészeti osztályvezetője, ahogy az egyetlen, jó állapotú építményhez közeledünk.

