Különös katasztrófa kavarta fel a londoniak nyugodt életét 211 évvel ezelőtt, 1814. október 17-én, amikor a brit főváros legnagyobb sörfőzdéjének tartályai felmondták a szolgálatot. Az eset következtében másfél millió liter „folyékony kenyér” ömlött az utcára, ami 9 ember halálát okozta – írja a Múlt-kor.

A Horse Shoe Brewery sörgyár legnagyobb tartálya 6,7 méter magas volt, benne pedig 610 ezer liter erjesztett barna sört tároltak. A baleset délutánján a fából készült tartály körüli egyik vaspánt nem bírta a terhelést, és elpattant. Egy órával később az egész tartály meghasadt, és olyan félelmetes erővel szabadult ki belőle az erjedésben lévő forró ital, hogy a gyár hátsó kőkerítését is könnyedén átszakította.

Mivel a folyam több tartályt és egyéb tárolót is megrongált, összesen 1,47 millió liternyi sör ömlött ki az utcákra.

A gyár a korabeli London legnépesebb kerületében állt, így a katasztrófa rengeteg lakóépületet és embert érintett. A sörcunami többméteres hullámmal tarolta le az épületeket, két ház azonnal összedőlt, az egyikben Mary Bamfield és négyéves leánya a szomszéd gyerekkel éppen teát készített, a fiatalok életüket vesztették. Egy másik ház alagsorában az előző napon elhunyt kétéves kisfiú virrasztását tartották, az öt hozzátartozónak esélye sem volt kijutni a föld alól, nyomban belefulladtak a habzó áradatba.

A hullámok a Tavistock Arms nevű kocsmába is betörtek, amelynek teteje beomlott, a tizenéves Eleanor Cooper csapos halálát okozva. A kutatások szerint aznap összesen nyolc ember veszítette életét a szerencsétlenségben, de néhány nappal később ez a szám kilencre emelkedett. A veszély elhárulta után ugyanis több száz ember indult meg edényekkel az utcákban térdig érő sörhöz, egyikük alkoholmérgezést kapott a túl sok italtól.