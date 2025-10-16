Veszélyes mérgeket észleltek magyarországi aranysakálokban

Egy új tanulmány alapján veszélyes penészgombamérgeket, úgynevezett mikotoxinokat mutattak ki a dél-magyarországi aranysakálok szervezetében a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Genetika és Biotechnológia Intézetének munkatársai – írja az MTI. A szakértők 19 példány májmintáját vizsgálták meg, és mindegyikben észleltek legalább háromféle méreganyagot. A leggyakoribbak a dezoxinivalenol, a fumonizin B1 és a zearalenon voltak, de jelen volt az aflatoxin, az ochratoxin-A is.

A mikotoxinok olyan penészgombák által termelt vegyületek, amelyek elsősorban gabonafélékben fordulnak elő. A sakálok étrendje igen változatos, tartalmaz növényi eredetű táplálékot, ám kisemlősöket és az elhullott nagyvadak belsőségeit is szívesen fogyasztják. Így könnyen kapcsolatba kerülhetnek mikotoxinokkal.

Ezek az anyagok komoly egészségi kockázatot jelentenek nemcsak az állatokra, hanem az emberekre is.

A szakértők azt is megfigyelték, hogy a mikotoxinok mennyisége eltérő volt a különböző korú és nemű állatokban. Míg a felnőtt nőstényekben magasabb volt az ochratoxin-A szintje, addig a felnőtt hímekben a zearalenon koncentrációja volt kiemelkedő. A nőstények jellemzően több dezoxinivalenolt halmoztak fel, mint a hímek.

Az eredmények alapján a sakálok nemcsak elszenvedői, hanem jelzői is lehetnek a környezet szennyezettségének. „Az aranysakál mint csúcsragadozó kiváló bioindikátor lehet a természetes élőhelyek mikotoxin-szennyezettségének jellemzésében” – mondta Szőke Zsuzsanna, a vizsgálat vezetője.

A tanulmány rávilágít arra, hogy a vadon élő állatok egészsége szorosan összefügg az emberi tevékenységgel, különösen a szántóföldi gabonatermesztéssel, ami az élelmiszertermelés egyik alappillére, és a növényevő nagyvadak téli takarmánykiegészítésével. A kutatók szerint további vizsgálatokra van szükség, hogy jobban megértsék a mikotoxinok hosszú távú hatásait az ökoszisztémákra.