Így növelhető a férfiak termékenysége

Az elmúlt évtizedekben világszerte csökkent a férfiak nemzőképessége, ami egyebek mellett hőhullámok, a légszennyezés és az egészségtelen életmód okoz. A Semmelweis Egyetem kutatóinak új tanulmánya szerint azonban léteznek megoldások a problémára.

Sokszor a herevisszér-tágulat műtéti kezelése lehet a legeredményesebb módszer a férfi meddőség javítására, indokolt esetben pedig a hormonterápia is kimutatható javulást hoz, míg a vitaminpótlás és az életmódváltás kisebb, de kiegészítő hatással bírhat – derül ki az intézmény közleményéből.

A kutatás eredményei szerint a herevisszér-tágulat műtéti kezelése – vagyis a here körüli kitágult vénák lekötése – hozta a legnagyobb javulást azokban az esetekben, ahol minden más lehetséges okot kizártak a meddőségre. Hat hónappal a műtét után a férfiaknál átlagosan 12 százalékkal kevesebb DNS-károsodást mértek a spermiumokban, a legsúlyosabb esetekben tapasztalva a leglátványosabb javulást. A spermiumképződést serkentő hormonterápia – tüszőérlelő hormonnal – szintén mérhető javulást hozott. Már három hónap után csaknem 7 százalékkal csökkentette a DNS-károsodást.

Ezzel szemben az antioxidánsok – például a C- és E-vitamin vagy a cink – és az életmódbeli változtatások, azok közül is elsősorban a rendszeres testmozgás csupán 2-3 százalékos javulást hoztak. A kutatók ugyanakkor kiemelik, ez nem jelenti azt, hogy az életmódváltás önmagában ne lenne hasznos. Ezért arra biztatják a férfiakat, hogy továbbra is figyeljenek egészségük megőrzésére.

A szakértők szerint a dohányzás – ideértve az e-cigarettákat is – jelentősen csökkentheti a termékenységet és felborítja a hormonháztartást is. A krónikus alkholofogyasztás hasonló mértékben ronthatja a spermiumok állapotát, a herék zsugorodását okozva. Az elhízás hormonális egyensúlyzavarhoz és csökkent spermiumképződéshez vezethet, miközben már mérsékelt fogyás is javíthatja az eredményeket. A szteroidok, a kannabisz és az opioidok szintén károsak lehetnek, és egyes hétköznapi fájdalomcsillapítók, például a paracetamol is ronthatják a férfiak termékenységét.

Az étrend szintén fontos tényező. A mediterrán típusú táplálkozás – bőséges zöldséggel, gyümölccsel, hallal, olajos magvakkal és teljes kiőrlésű gabonákkal – magasabb spermiumszámmal és -minőséggel jár. A feldolgozott húsokban, transzzsírokban, cukros italokban és erősen feldolgozott élelmiszerekben gazdag nyugati étrend viszont rontja a spermiumok épségét.