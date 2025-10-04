A dohányzás halált okozhat, de a pipások élni szeretnének

Hűs füstöt! – olyan köszöntés ez a pipásoknál, mint a Jó szerencsét! a bányászoknál, vagy az Erőt, egészséget! a fegyveres testületeknél. Abba, hogy vajon hogyan köszönti egymást egy bányász és egy rendőr, ha mindketten pipáznak, inkább ne menjünk bele, messzire vezetne. Mi pedig csak ide, a belvárosba sietünk, hogy le ne késsük a dohánybemutatóval egybekötött lassúsági pipaszívóversenyt.

A pipaverseny szóösszetétel első hallásra paradoxonnak tűnik. Ha az olvasót arra kérjük, mondja meg, ki jut eszébe először a pipázásról, a többségnek szinte biztosan Sherlock Holmes, Gandalf vagy a reformkori nagyjainkat ábrázoló festmények ugranának be.

Nem véletlenül: a pipázást az első világháború éveiben váltotta fel drámai mértékben a cigaretta. A lövészárkokban kevés lehetőség adódott komótos pöfékelésre, a hazatérő szerencsések közül pedig kevesen váltottak vissza pipára.

A cigaretta a modern ember pörgős életének ötperces pihenőjévé, az időigényes pipázás pedig a régi szép idők füstködbe vesző emlékévé vált.

A pipaverseny ennek megfelelően nem gyorsasági, hanem lassúsági. A versenyzők azonos versenypipákkal és azonos mennyiségű és minőségű dohánnyal indulnak, majd morzsolnak, tömnek, gyújtanak és végül az lesz a győztes, aki a legtovább képes füstpamacsokat előcsalogatni a pipájából.

Hűs füst

A napok óta tartó tikkasztó kánikulában szívesen elmerengünk bármin, ami hűs – legyen az füst, vagy egy földszinti szoba egy múlt század eleji bérházban. Amikor megérkezünk a Bohém Pipások Pipaklubjának pipaszívóversenyére (hármas szóismétlés: pipa), harmincöt fokos levegő remeg a belvárosi aszfalt fölött, de amint belépünk a gangos ház árnyas udvarára, komfortosabban érezzük magunkat.

Egy szőlőlugas alatt hosszú asztalt ül körbe egy társaság, mintha egymást régen látott családtagok lennének, akik egy vasárnapi ebéd után lazítanak. Édeskés, fűszeres illaok terjengenek a levegőben, az asztaltársaság több tagjának szájában pipa lóg, kékesszürke füstpamacsok gomolyognak lustán az ég felé.

A verseny azonban nem udvaron, hanem egy félhomályos teremben lesz. A masszív fa asztalok és székek között lépkedve a 2012 előtti dohányzó vasúti kocsik és kiskocsmák ködös, fullasztó világa ugrik be, de később kiderül, hogy legyen bármilyen masszív, a pipa füstje össze sem hasonlítható cigarettáéval.

Kereslet kontra kínálat

Egyelőre semmi sem utal arra, hogy valamiféle rendezvényen járnánk. Házigazdáink, Béres Péter Tamás és Tü György, a Bohém Pipások vezetői szabadkoznak: talán nem volt jó ötlet versenynapot kiírni a nyári szabadságok idején, egy kánikulai hétvégére, de bő félóra múlva rövidre kell zárnunk eszmecserénket, mert ha szellősen is, de megtelik a versenyterem.