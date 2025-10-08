Hetekig is tarthatott a sörbe kevert kábítószer hatása ebben az ősi civilizációban

Még az inka civilizációnál is ősibb volt a huari nép, amelynek virágzása nagyjából Kr. u. 600 és 1000 között tartott. A huarik leginkább emberáldozatairól, valamint aranyból, ezüstből és bronzból készült díszes tárgyairól lehet ismert sokaknak. A civilizáció azonban hatalmas városokat is épített, mint például Huari vagy Pikillaqta, amelyekben templomok és lakóhelyek is álltak. A civilizáció Peru nagy részét, valamint Argentína és Chile egyes részeit is ellenőrizte a Live Science szerint.

A La Revista de Arqueología Americana című folyóiratban októberben megjelent tanulmányban a kutatók azt sugallják, hogy a huari uralkodók sörbe kevert pszichedelikumokat használhattak abból a célból, hogy tovább bővítsék birodalmukat. A tanulmány szerzői mindezt arra alapozzák, hogy az Anadenanthera colubrina nevű növény magmaradványait találták meg a huari lelőhelyeken, a perui borsfa nevű növényből készült sör maradványai közelében.

Az italt közösségi összejöveteleken fogyaszthatták, az ezáltal átélt eufória pedig növelhette az összetartozásérzést. A készítmény hatása akár hetekig is kitarthatott.

A kutatók szerint bár alapvetően a szervezet gyorsan kiürítheti a pszichedelikumokat, az ital és a kábítószer együttes hatása miatt a huarik italának hatása napokig vagy hetekig is elhúzódhatott. A tanulmány szerzői megjegyezték, hogy a hasonlóan ható pszichedelikumokkal végzett tudományos vizsgálatok kimutatták, hogy az ilyeneket szedő emberek hajlamosabbak voltak „nagyobb nyitottságot és empátiát” mutatni, ami nagyon hatékony lehetett egy olyan helyen és időben, amikor folyamatosan külső ellenségektől kellett tartania a lakosságnak.

A kutatásban részt nem vevő tudósok vegyes reakciókat fogalmaztak meg a tanulmány következtetéseivel kapcsolatban. Patrick Ryan Williams, az Arizonai Állami Egyetem Emberi Evolúció és Társadalmi Változás Tanszékének igazgatója szerint a csapat érdekes hipotézist vetett fel, de óvatosságra int, mivel nem lehetünk biztosak abban, hogy a pszichedelikumot valóban sörbe keverték. Mary Glowacki régész ugyanakkor jelezte: a kor többi társadalmától sem volt idegen a pszichedelikumok használata az összejövetelek és tárgyalások során.