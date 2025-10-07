Három kutatónak ítélték oda a fizikai Nobel-díjat

Bejelentették, kik kapják idén a fizikai Nobel-díjat. A Nobel Bizottság úgy döntött, az elismerésben ezúttal John Clarke, Michel H. Devoret és John M. Martinis kutatókat részesítik kvantumfizikai felfedezéseikért.

A brit, francia, valamint amerikai szakértők a makroszkopikus kvantummechanikai alagúteffektus és az elektromos áramkörökben történő energiakvantálás felfedezésével érdemelték ki a rangos díjat. A három tudós 1985 és 1986 között folytatott kísérleteik alkalmával értek el áttöréseket, amelyek lehetővé tették többek között új generációs kvantumszámítógépek és -szenzorok létrehozását – derül ki a Nobel Bizottság közleményéből.

A fizikai Nobel-díjat 1901 óta 119 alkalommal adták át, és 229 személyt ismertek el vele. Köztük volt Lénárd Fülöp, Gábor Dénes, Wigner Jenő és Krausz Ferenc is.

A 2025-ös Nobel-hét október 6-án, hétfőn kezdődött az orvostudományi díjak bejelentésével. Ezt Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell és Szakagucsi Simon kutatóknak ítélték oda a perifériás immuntoleranciával kapcsolatos felfedezéseikért. Hogy ez mit jelent, arról ebben a cikkükben írtunk.

Érdekesség, hogy Ramsdellt a Nobel Bizottságnak egyelőre nem sikerült elérnie, mert a szakértő telefon- és internetkapcsolat nélküli kiránduló utazásra ment, így valószínűleg még most sem tudja, hogy a világ egyik legrangosabb elismerésében részesítették.

A következő napokban még több Nobel-díjas nevét jelentik majd be, ennek menete az alábbiak szerint alakul:

október 8., szerda: kémiai;

október 9., csütörtök: irodalmi kategória;

majd október 10-én, pénteken a Nobel-békedíj;

végül október 13-án, hétfőn a közgazdasági elismerés következik.

A világ egyik legismertebb és legrangosabb díjának történetéről, a Nobel-hét hátteréről és az eddigi magyar nyertesekről ebben a cikkben írtunk bővebben.