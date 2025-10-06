nobel-díjnobel-díj 2025nobel-hétorvosi nobel-díj
Tudomány

Hárman kapják idén az orvostudományi Nobel-díjat

admin Stéger Dávid
2025. 10. 06. 11:33

Bejelentette a Nobel Bizottság az idei év első Nobel-díjasait. Az elismerést a fiziológiai és orvostudományi kategóriában Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell és Szakagucsi Simon veheti majd át. A két amerikai és egy japán szakértőt a perifériás immuntoleranciával kapcsolatos felfedezéseikért jutalmazták.

A perifériás immuntolerancia szervezetünk azon képessége, amely megakadályozza, hogy az immunrendszerünk saját sejtjeinket támadja meg. Az idei orvosi Nobel-díj három díjazottja annak megértéséhez járult hozzá munkájával, hogy megértsük, miként dönti el az immunrendszer, melyik sejteket kell védelmeznie, és melyikeket kell megtámadnia.

Az elismerésben részesült kutatók azonosították azokat a szabályozó T-sejteket, amelyek megakadályozzák az immunrendszert abban, hogy a szervezet ellen forduljon. Felfedezéseik számos új kezelés feltalálásához vezettek, amelyek rák- és autoimmunbetegségek ellen is hatásosak lehetnek – olvasható a Nobel Bizottság közleményében.

1901 óta 116 alkalommal ítélték oda az orvosi Nobel-díjat, összesen 232 személyt ismertek el vele. Köztük volt Békésy György, Bárány Róbert, Szent-Györgyi Albert és Karikó Katalin is.

Az orvosi elismerések bejelentésével kezdetét vette az idei Nobel-hét, amely alkalmavál az összes díjazott nevét nyilvánosságra hozzák. A következő napok programja így alakul:

  • október 7., kedd: fizikai;
  • október 8., szerda: kémiai;
  • október 9., csütörtök: irodalmi kategória;
  • majd október 10-én, pénteken a Nobel-békedíj;
  • végül október 13-án, hétfőn a közgazdasági elismerés következik.

A világ egyik legismertebb és legrangosabb díjának történetéről, a Nobel-hét hátteréről és az eddigi magyar nyertesekről ebben a cikkben írtunk bővebben.

