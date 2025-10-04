Hamarosan kiderül, kik kapnak idén Nobel-díjat

A hagyományokhoz hűen 2025-ben is október első felében, nagyjából egy hét alatt jelentik be az aktuális év Nobel-díjasait a különböző kategóriákban. A Nobel-hét idén így alakul:

október 6., hétfő: orvosi és élettani;

október 7., kedd: fizikai;

október 8., szerda: kémiai;

október 9., csütörtök: irodalmi kategória;

majd október 10-én, pénteken a Nobel-békedíj;

végül október 13-án, hétfőn a közgazdasági elismerés következik.

A világ egyik legismertebb és legrangosabb díjának történetéről, a Nobel-hét hátteréről és az eddigi magyar nyertesekről ebben a cikkben írtunk bővebben.