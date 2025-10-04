Hamarosan kiderül, kik kapnak idén Nobel-díjat

A hagyományokhoz hűen 2025-ben is október első felében, nagyjából egy hét alatt jelentik be az aktuális év Nobel-díjasait a különböző kategóriákban. A Nobel-hét idén így alakul:
- október 6., hétfő: orvosi és élettani;
- október 7., kedd: fizikai;
- október 8., szerda: kémiai;
- október 9., csütörtök: irodalmi kategória;
- majd október 10-én, pénteken a Nobel-békedíj;
- végül október 13-án, hétfőn a közgazdasági elismerés következik.
A világ egyik legismertebb és legrangosabb díjának történetéről, a Nobel-hét hátteréről és az eddigi magyar nyertesekről ebben a cikkben írtunk bővebben.