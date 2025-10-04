nobel-díjnobelnobel bizottságtudomány
Tudomány

Hamarosan kiderül, kik kapnak idén Nobel-díjat

Jonathan NACKSTRAND / AFP
24.hu
2025. 10. 04. 20:02
Jonathan NACKSTRAND / AFP

A hagyományokhoz hűen 2025-ben is október első felében, nagyjából egy hét alatt jelentik be az aktuális év Nobel-díjasait a különböző kategóriákban. A Nobel-hét idén így alakul:

  • október 6., hétfő: orvosi és élettani;
  • október 7., kedd: fizikai;
  • október 8., szerda: kémiai;
  • október 9., csütörtök: irodalmi kategória;
  • majd október 10-én, pénteken a Nobel-békedíj;
  • végül október 13-án, hétfőn a közgazdasági elismerés következik.

A világ egyik legismertebb és legrangosabb díjának történetéről, a Nobel-hét hátteréről és az eddigi magyar nyertesekről ebben a cikkben írtunk bővebben.

