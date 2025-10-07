nobel-díjorvosi nobel-díjnobel-hétnobel-díj 2025
Megnyerte a Nobel-díjat, de még most sem tud róla

Nem tudja elérni a Nobel Bizottság az orvostudományi Nobel-díj egyik nyertesét – írja a The Guardian. Fred Ramsdell ugyanis éppen egy olyan természetjáró úton vesz részt, amely során se internetet, se telefont nem használ egyáltalán.

Ramsdellel így barátai és kollégái sem tudnak kapcsolatba lépni, így a férfinak valószínűleg fogalma sincs róla, hogy a világ egyik legrangosabb elismerésében részesítették. Ramsdell két másik emberrel, Mary E. Brunkow amerikai és Szakagucsi Simon japán kutatókkal megosztva érdemelte ki a díjat a perifériás immuntoleranciával kapcsolatos felfedezéseikért. Hogy ez pontosan mit is jelent, arról itt írtunk bővebben.

A Nobel-díjasokat hagyományosan a bejelentés napján értesítik arról, hogy nyertek, előtte arról sem tudnak, hogy egyáltalán jelölték őket. Emiatt olykor vicces szituációk is kialakulnak, Karikó Katalin például először azt hitte, telefonbetyárok próbálják átverni.

Az orvosi Nobel-díj nyerteseit október 6-án, hétfőn jelentették be, ezzel kezdetét vette az idei Nobel-hét, amely alkalmavál az összes díjazott nevét nyilvánosságra hozzák. A következő napok programja így alakul:

  • október 7., kedd: fizikai;
  • október 8., szerda: kémiai;
  • október 9., csütörtök: irodalmi kategória;
  • majd október 10-én, pénteken a Nobel-békedíj;
  • végül október 13-án, hétfőn a közgazdasági elismerés következik.

A világ egyik legismertebb és legrangosabb díjának történetéről, a Nobel-hét hátteréről és az eddigi magyar nyertesekről ebben a cikkben írtunk bővebben.

