Nobel-díj 2025: a legfontosabb kérdések és válaszok

Orosz R. Zoltán
2025. 10. 03. 14:44
Ha ősz, akkor Nobel-díj: 2025-ben október 6. és 13. között jelentik be a világ legrangosabbnak számító tudományos elismeréseit Svédországban. De vajon mely országok voltak eddig a legsikeresebbek? És mennyi pénz jár a díjjal? Az eseménysorozatra készülve összeszedtük a leggyakrabban felmerülő, illetve legfontosabb kérdéseket és válaszokat.

A Nobel-díjakat 1901 óta, vagyis az alapító Alfred Nobel (1833–1896), svéd tudós, feltaláló és üzletember halálának ötödik évfordulójától kezdve, évente adják át.

A leginkább a dinamit feltalálójaként ismert, de összesen 355 szabadalmat jegyző Nobel 1895. november 27-én, Párizsban írta alá a végrendeletét, melyben vagyona jelentős részét, 31 millió svéd koronát (mai értékén nagyjából 2,2 milliárd koronát – több mint 77 milliárd forintot) hagyott hátra arra a célra, hogy öt terület: a fizika, a kémia, a fiziológia és orvostudomány, illetve az irodalom legkiemelkedőbb eredményeit, valamint a békéért tett legjelentősebb erőfeszítések díjazását finanszírozza.

A svéd jegybank (Sveriges Riksbank) az intézmény fennállásának 300. évfordulóján, 1968-ban vezette be egy hatodik, a közgazdaságtani Nobel-díj átadását.

Mikor jelentik be, hogy kik a díjazottak?

A Nobel-díjak idei nyerteseinek nevét október 6. és 13. között jelentik be.

  • Elsőként a fiziológiai és orvostudományi terület díjazottját vagy díjazottjait jelentik be október 6-án, hétfőn, legkorábban, 11:30-kor.
  • A fizikai Nobel-díj nyertesét vagy nyerteseit október 7-én, kedden, legkorábban 11:45-kor,
  • a kémiai Nobel-díj nyertesét vagy nyerteseit október 8-án, szerdán, legkorábban 11:45-kor,
  • az irodalmi Nobel-díj nyertesét vagy nyerteseit október 9-én, csütörtökön, legkorábban 13.00-kor,
  • a béke Nobel-díj nyertesét vagy nyerteseit október 10-én, pénteken, legkorábban, 11:00-kor,
  • a közgazdaság-tudományi Nobel-díj nyertesét vagy nyerteseit október 13-án, hétfőn, legkorábban 11:45-kor jelentik be.

Mikor és hol adják át a Nobel-díjakat?

A Nobel-díjakat minden évben december 10-én, Alfred Nobel halálának évfordulóján adják át. A békedíj átadóceremóniáját Norvégia fővárosában, Oslóban a városházán, az ország uralkodójának jelenlétében rendezik. Az öt további díjat a Stockholmi Zenepalota (Konserthuset Stockholm) nagytermében adja át a svéd uralkodó.

Mennyi az annyi?

