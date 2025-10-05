meteordrakonidáktűzgömbbolida
Tudomány

Látványos meteor égett porrá Magyarország felett – videó

24.hu
2025. 10. 05. 07:56

Az ország több részéről is látni lehetett egy fényes meteort, amint porrá ég a légkörben – írja az Időkép. Az égitest pusztulását a portál kamerái rögzítették is.

A tűzgömb 22 óra 14 perckor tűnt fel, és viszonylag hosszan, másodperceken keresztül ragyogta be az éjszakai eget. A számítások szerint valahol Magyaroszág keleti része felett izzott fel a légkörben.

Könnyen lehet, hogy az égitest a Drakonidák meteorraj egyik tagja volt. A Drakonidák ugyanis különösen lassan érkező, sziporkázó nyomot hagyó metorjaikról ismertek, ráadásul maximumuk hamarosan esedékes, október 8-ára várjuk – derül ki a National Geographic cikkéből.

A tűzgömbök, másnéven bolidák olyan meteorok, amelyek fényessége – miközben elégnek a Föld légkörében – meghaladja a Vénusz fényességét. Nem példátlan, hogy országunk egén látványos tűzgömbök tűnnek fel, lapunk is több ehhez hasonló eseményről számolt már be. Korábbi ilyen témájú cikkeink alább elérhetők:

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Három település kap ma új polgármestert
Egy éve ilyenkor: beismerte tetteit a pedofíliával vádolt plébános
A Szeged edzője az újabb blama után: Ez így nem mehet tovább
„Ez már nem az én világom, de biztosan sokaknak bejön” – Caramelt és Novák Pétert kérdeztük az új Megasztárról
Újabb két vízerőművet építenének a szlovákok Bős fölött a Dunán
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik