Látványos meteor égett porrá Magyarország felett – videó

Az ország több részéről is látni lehetett egy fényes meteort, amint porrá ég a légkörben – írja az Időkép. Az égitest pusztulását a portál kamerái rögzítették is.

A tűzgömb 22 óra 14 perckor tűnt fel, és viszonylag hosszan, másodperceken keresztül ragyogta be az éjszakai eget. A számítások szerint valahol Magyaroszág keleti része felett izzott fel a légkörben.

Könnyen lehet, hogy az égitest a Drakonidák meteorraj egyik tagja volt. A Drakonidák ugyanis különösen lassan érkező, sziporkázó nyomot hagyó metorjaikról ismertek, ráadásul maximumuk hamarosan esedékes, október 8-ára várjuk – derül ki a National Geographic cikkéből.

A tűzgömbök, másnéven bolidák olyan meteorok, amelyek fényessége – miközben elégnek a Föld légkörében – meghaladja a Vénusz fényességét. Nem példátlan, hogy országunk egén látványos tűzgömbök tűnnek fel, lapunk is több ehhez hasonló eseményről számolt már be.