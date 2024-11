Videó: hatalmas tűzgömb robbant fel Magyarország felett

Hatalmas tűzgömb robbant fel a nyugati égbolton csütörtökön kora este – számolt be róla Pintér András fotós a Facebookon. A fotógráfus egy videót is megosztott a jelenségről, amely egy pillanatra még a kamerát is elvakította.

A felvételt Mihályiban rögzítették, de más településekről is látni lehetett. Az Időkép egyik olvasója például Tatáról örökítette meg a meteort, autója fedélzeti kamerájával.

A tűzgömbök, másnéven bolidák olyan meteorok, amelyek fényessége – miközben elégnek a Föld légkörében – meghaladja a Vénusz fényességét. A mostani, november 7-ei tűzgömb az Időkép értesülései szerint hanghatással is járt, ami meglehetősen ritkán fordul elő. Ilyesmi akkor tapasztalható, amikor a meteor felvillanását követő lökéshullámfront eléri a megfigyelőt, aki hangrobbanást hallhat.