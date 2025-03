Tűzgömb tűnt fel a Dunántúlon

Látványos tűzgömb tűnt fel a dunántúli égbolton szombat éjszaka – számolt be róla az Időkép. A meteor 0 óra 35 perc körül érkezett, és a felhős idő ellenére elég jól meg lehetett figyelni. A portál webkameráinak is sikerült elkapniuk, erről felvételt is közzétettek.

iFrame is not supported!

Gucsik Bence amatőr csillagász számításai szerint a tűzgömb Ausztriában, Stájerország fölött 86,4 kilométer magasan fénylett fel és 42,6 kilométeren hunyt ki. Anyaga, légköri viselkedése és pályája alapján a meteor aszteroidális eredetű lehetett, és teljesen elégett a légkörben.

A tűzgömbök, más néven bolidák olyan meteorok, amelyek fényessége – miközben elégnek a Föld légkörében – meghaladja a Vénusz fényességét. Hazánkban többek között november 7-én is feltűnt egy, az ráadásul az Időkép értesülései szerint hanghatással is járt, ami meglehetősen ritkán fordul elő. Ilyesmi akkor tapasztalható, amikor a meteor felvillanását követő lökéshullámfront eléri a megfigyelőt, aki hangrobbanást hallhat.