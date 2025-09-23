Rejtélyes kráterek tarkítják Szibériát, most magyarázatot találhattak az eredetükre

Egy friss tanulmány segíthet jobban megérteni azokat a rejtélyes üregeket, amelyeket elsőként több mint egy évtizeddel ezelőtt érzékeltek az északnyugat-szibériai permafrosztban – írja a ScienceAlert. A formációk rendszeresen, gyakran egyik napról a másikra jelennek meg.

A kráterekkel kapcsolatban az évek során több elmélet is megfogalmazódott, egyes kutatók szerint gázrobbanások, más szakértők szerint meteoritok állhatnak a háttérben. Helge Hellevang, az Oslói Egyetem munkatársa és kollégái most új modellt dolgoztak ki, hogy megmagyarázzák, miért alakulnak ki kizárólag a Jamal- és a Gidai-félszigeten.

Az első formációt 2014-ben fedezték fel előbbi régióban, ez egy 30 méter átmérőjű és 50 méter mély kráter volt, amelyet kilökődött anyag vett körbe. Ez robbanásos eredetre utal, a formáció falai viszont szinte olyan egyenesek voltak, mintha géppel ásták volna ki őket.

Hellevangék egyetértettek azzal a megállapítással, hogy a képződmények létrejöttében szerepet játszott a metán felhalmozódása. A korábbi modellek viszont azt feltételezték, hogy a lyukak kialakulásáért teljes egészében a permafroszt jellemzői, illetve a klímaváltozás hatásai felelősek.

A szakértők arra jutottak, hogy amennyiben ez lenne a helyzet, úgy a sarkvidék más régióiban is történniük kellene hasonló gázkitöréseknek, csakhogy erről nem tudni.

Ehelyett elképzelhető, hogy a félszigetek alatti törésrendszerekből szivárgó hő és földgáz idézi elő a robbanásokat.

Ez logikus lenne, hiszen a területek a világ legnagyobb földgázkészlete felett helyezkednek el.

Az éghajlati átalakulás ugyanakkor így is hozzájárul a folyamathoz: a felmelegedés lehet az oka annak, hogy ezek az üregek teljesen láthatóvá válnak a felszínen. A nagyobb hőmérséklet következtében ugyanis a korábban fagyott talaj egyre gyengül.

Érdemes hozzátenni, hogy az új hipotézis jó magyarázatot ad a kráterekre, az elmélet bizonyításához viszont további vizsgálatokra lesz szükség.