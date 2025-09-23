drágakőgyémántgyémántok
Eladják a világ második legnagyobb gyémántját

Hamarosan áruba bocsáthatják a világ második legnagyobb gyémántját – értesült róla az AFP. A 2488 karátos, azaz csaknem fél kilogrammos drágakövet tavaly nyáron fedezték fel Botswanában, és jelenleg egy belga cég tulajdonában áll.

Szakértők jelenleg is azon dolgoznak, hogy meghatározzák a gyémánt árát, ez azonban elmondásuk szerint nem egyszerű feladat. Ehhez ugyanis alaposan meg kell vizsgálniuk, hogy megtudják, a nyers drágakő mekkora része maradhat fenn csiszolás után. Előzetes becslések alapján ugyanakkor a gyémánt értéke legalább 100 millió dollár lehet.

A Motswedi névre keresztelt drágakövet magánszemélyek és múzeumok számára is nyitottak eladni.

A Motswedit az egész világon csak egyetlen gyémánt múlja felül méretben, a 3106 karátos Cullinan, amelyet 1905-ben ástak elő a Dél-afrikai Köztársaságban.

