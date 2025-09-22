Mikor érdemes zuhanyozni: reggel vagy este?

A társadalom polarizációja szinte minden területen tetten érhető, így természetesen a zuhanyzás kérdésében is. A reggeli fürdés hívei azt állítják, hogy ha 5-10 percig állnak egy forró vízsugár alatt, az segít felébredni, és megalapozni egy produktív napot. Azok viszont, akik az esti fürdésre esküdnek, legtöbbször azzal érvelnek, hogy a lefekvés előtti zuhanyzás segít megszabadulni a kosztól, ami napközben ránk ragadt. Na de mit mond erről a tudomány? – ezt nézte meg a BBC.

A zuhanyzás valóban segít eltávolítani a bőrünkről a szennyeződéseket, az izzadságot és az elhalt hámsejteket is. Ha valaki nem zuhanyzik le lefekvés előtt, ezek a szennyeződések könnyedén lerakódhatnak az ágyneműre és a párnahuzatra. Ez pedig még nem minden. A bőrünk hemzseg a baktériumoktól, amelyek a verejtékmirigyek által kiválasztott olajjal táplálkoznak. Míg maga az izzadság nem büdös, a baktériumok, például a staphylococcusok által termelt kéntartalmú vegyületeknek már durva szaguk lehet.

Az esti zuhanyzás támogatói rendszeresen felhozzák azt is, hogy jobban alszanak, amit bizonyítékok is alátámasztják. Egy 13 tanulmány eredményeit összehasonlító metaanalízis például kimutatta, hogy egy 10 perces meleg zuhany vagy fürdő lefekvés előtt egy-két órával jelentősen lerövidíti az elalváshoz szükséges időt.

Ezek alapján a lefekvés előtti zuhanyozás higiénikusabb megoldásnak tűnhet. Az igazság azonban, mint mindig, ennél bonyolultabb.

„Ha este zuhanyzol, tisztán fekszel le, de akkor is izzadni fogsz éjszaka” – mondja Primrose Freestone, a Leicesteri Egyetem mikrobiológusa, aki szerint még hideg időben is 0,2 liter izzadságot hagyhat ott az ember az ágyban, a nagyjából 50 ezer bőrsejt mellett, ami svédasztal a poratkák számára. Így az esti zuhanyzás előnyei csak akkor érvényesülnek, ha rendszeresen mossuk az ágyneműt. Annál is inkább, mert a poratkák mellett a gombák is megszaporodhatnak, leginkább a nedvesebb felületeken, például a párnákon.

A kutatók is megosztottak a kérdésben. Freestone a reggeli zuhanyozást részesíti előnyben, mivel ez eltávolítja az ágyból az éjszaka folyamán felhalmozódott izzadság és mikrobák nagy részét, így frissebben és tisztábban kezdhetjük a napot. Holly Wilkinson, a Hull Egyetem kutatója szerint azonban ha valaki naponta csak egyszer zuhanyzik, valószínűleg mindegy, hogy a nap melyik szakaszában teszi.

Hozzátette ugyanakkor, hogy attól is függhet, melyiket érdemes előnyben részesíteni, hogy mivel foglalkozunk. Aki például sokat van napközben közösségben, vagy olyan fizikai munkát végez, ami kosszal, izzadtsággal jár, érdemes az ágyba fekvés előtt zuhanyozni. Ha viszont home office-ban vagyunk, vagy irodai munkát végzünk, ami kevesebb szennyeződéssel jár, jobb lehet a reggeli frissítő zuhany.