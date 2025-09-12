Korábban nem látott, barátságos küllemű lényt vettek videóra az óceán mélyén

Barátságos küllemű, rózsaszínű, kék szemű, szakállszerű nyúlványokkal bíró halat figyeltek meg egy távirányítású búvárhajó segítségével a kaliforniai partoknál, több mint 3300 méter mélyen, a Monterey-i-kanyon fenekén – írja a Live Science. Az állatot a Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI) csapata dokumentálta, és egyike a kutatók által felfedezett három új csigahalfajnak.

A csigahalak a mélytengeri környezetben is különösnek számítanak, néhány fajuknak olyan korong van a hasán, amely lehetővé teszi, hogy sziklákra vagy más állatokra kapaszkodjanak. A csoportnak több mint 400 ismert tagja van, közülük többen sekélyebb vizekben élnek, néhányan viszont a bolygó legmélyebb árkában fordulnak elő.

„A csigahalak nemcsak az ökoszisztéma fontos részét képezik, hanem lehetőséget adnak nekünk, hogy egy családon belül tanulmányozzuk a mélytengeri evolúciót” – mondta Mackenzie Gerringer, a New York-i Állami Egyetem biológusa és a még 2019-ben lefolytatott expedíciósorozat vezetője.

A sekély vizekben élő csigahalak és mélytengeri rokonaik összehasonlításával jobban megérthetjük, milyen alkalmazkodásokra van szükség a mélytengeri élethez

– tette hozzá.

A szakértő szerint az egyes fajok megkülönböztetése nem egyszerű. „„Gondosan megvizsgálunk több jellemzőt, például a csigolyák és az uszonyok számát, az érzékelő pórusok helyzetét, valamint az egyes fajok hasán a sziklákhoz tapadó speciális tapadókorong alakját és méretét” – nyilatkozta.

A csapat az újonnan megfigyelt állatok jellemzőit, valamint genetikai információit is elemezte. Gerringer kiemelte: egyre biztosabbá vált, hogy a három példány egy-egy, korábban ismeretlen fajhoz tartozik.

A szakértők eredményeiket a közelmúltban ismertették tanulmányban. A publikáció egyik fő tanulsága, hogy a csigahalak igen jól érzik magukat a sötét, nagy nyomású mélységben, ez a környezet pedig a véltnél sokszínűbb.