Izgalmas, a Marssal kapcsolatos bejelentést tesz ma a NASA

Élő közvetítésben és sajtótájékoztatón jelenti be a NASA a Perseverance marsjáró legfrissebb, izgalmas eredményeit – írja az IFLScience. Az eseményt magyar idő szerint szeptember 10-én, 17:00-tól tartják, ezzel egy időben a vonatkozó tudományos publikációt is közzéteszik.

Egyelőre nem tudni pontosan, mit mutatnak majd be, az efféle rendezvények viszont általában komoly felfedezéseket takarnak.

Az eredmények a rover által 2024 júliusában begyűjtött mintákhoz kapcsolódnak, ezt a Neretva Vallis nevű régió szélén fekvő sziklából szedte. A környéken a távoli múltban, amikor a Mars még barátságosabb volt, egy folyó ömlött be a Jezero-kráterben lévő tóba.

A térségben számos érdekes anyag található, ezek rengeteget elárulnak a vörös bolygó múltjáról. A kutatók ma úgy vélik, hogy évmilliárdokkal ezelőtt a Marsnak kifejezetten kellemes, nedves klímája volt, amely akár az élet számára is kedvező feltételeket teremthetett. A Jezero-kráterben a jelek alapján egykor egy óriási tó volt.

Az angol nyelvű sajtótájékoztató több platformon is követhető lesz, többek között a NASA YouTube-csatornáján.