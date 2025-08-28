Puszta kézzel kapott el 60 pitont egy fiatal nő

Történelmet írt egy fiatal nő, miután 10 nap alatt 60 pitont kapott el puszta kézzel az Egyesült Államokban. Taylor Stanberry ezzel az első női versenyző lett, aki megnyerte a Florida Python Challenge (floridai piton kihívás) versenyét, páratlan teljesítménye nyomán az Outkick interjút készített vele.

Amint a 24.hu korábban beszámolt róla, ezt a versenyt 2020 óta minden nyáron megrendezik, azzal céllal, hogy a lehető legtöbb szalagos tigrispitont (Python bivittatus) távolítsák el a környezetből. Ez a kígyó ugyanis Amerikában inváziós fajnak számít, amely komoly károkat okoz az őshonos ökoszisztémában.

A verseny minden júliusban 10 napon keresztül tart, aki ez idő alatt a legtöbb pitont fogja el, 10 ezer dolláros pénzjutalomban részesül, ami jelenlegi árfolyamon csaknem 3,5 millió forintot jelent. A versenyzők idén 294 egyedet ejtettek el, a fődíjat pedig Taylor Stanberry vehette át, aki kereken 60 szalagos tigrispitont kapott el puszta kézzel. Ezek igazán méretes kígyók, amelyek akár 5 méter hosszúra is megnőhetnek.

A fiatal nő az Outkicknek elárulta, férjével együtt a mindennapokban is kígyókkal foglalkoznak, ugyanis egy egzotikus állatok számára létesített menhelyet üzemeltetnek. Emellett kígyóbefogóként is dolgozik, vagyis ha valakinek a házába, kertjébe kerül egy mérges kígyó, ő a helyszínre érkezve elkapja. Saját bevallása szerint munkája közben már több ezerszer marta meg kígyó, de súlyos baja ettől sosem lett.

A csúszómászók mellett azonban más állatokkal is kapcsolatba kerül, mentett már például teknősöket és egyéb egzotikus állatokat is, például majmokat . Egy Toby nevű majmot házi kedvencként is tart, azonban kiemelte, nem ajánlja, hogy bárki is majmokat vagy más vadállatokat tartson otthon.

