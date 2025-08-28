Hegyi oroszlánnal nézett farkasszemet egy férfi Malibuban – videó

Életveszélyes közelségbe került egy pumához egy kempingező Malibuban – írja az NBC Los Angeles. Az esetről felvétel is készült, a rajta szereplő férfi éppen motorbiciklijén várakozott és a telefonját nézte, amikor felbukkant mellette a ragadozó.

Szerencséjére az állat szinte ügyet sem vetett rá, egyszerűen elhaladt mellette. Elmondása szerint azonban éppen a kempingező hely felé vette az irányt, ahol számos gyerek is tartózkodott.

Nem tűnt agresszívnak, de kicsit ideges lettem, miután elkezdett arra felé futni, ahol a gyerekek voltak

– nyilatkozta a férfi.

Végül senkinem nem esett bántódása, de ez alakulhatott volna másképp is. A hegyi oroszlánként is ismert pumák Észak-Amerikában őshonos nagymacskák, amelyek akár 60 kilogrammosra és 2,4 méter hosszúra is megnőhetnek. Veszélyes ragadozók, amelyek egy embert is képesek megölni.

Tavaly szeptemberben egyikük egy 21 éves férfival végzett Kaliforniában, akinek 19 éves testvérét is súlyosan megsebesítette. Ugyanabban az évben Washingtonban is történt egy pumatámadás, akkor egy csapat biciklisnek rontott neki az állat, akik végül puszta kézzel szálltak harca az állattal.

A szakértők szerint ugyanakkor nem gyakori, hogy ezek a ragadozók emberre támadnának. Ha valaki szembekerül egy pumával a természetben, azt tanácsolják, fordulj szembe az állattal, próbáljon minél nagyobbnak látszani, csapjon hangos zajt és maradjon nyugodt.