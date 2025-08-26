zöldövezetfehér cápaállatvilágállatok
Egyre északabbra úsznak a fehér cápák

Stephen Frink / Getty Images
24.hu
2025. 08. 26. 12:19
Egy friss tanulmány alapján az Atlanti-óceánban élő fehér cápák egyre távolabb merészkednek Észak-Amerika keleti partvidéke mentén – írja az IFLScience. A faj egyedei korábban ritkának számították Új-Anglia és Kanada atlanti partjainál, manapság viszont egyre gyakrabban bukkannak fel erre.

Hassen Allegue, a kanadai Maurice-Lamontagne Intézet munkatársa és kollégái 2014 és 2023 közötti adatokat elemeztek, ezek 260, akusztikus jeladóval ellátott példánytól származtak. Megállapították, hogy a cápák száma az új-skóciai Halifaxnél 2018 és 2022 között 2,4-szeresére nőtt,

míg az Új-Skócia és Új-Fundland közötti Cabot-szoros mentén közel négyszeresére.

A csúcsragadozó hatalmas földrajzi elterjedésű, az emberen kívül gyakorlatilag csak a kardszárnyú delfin képes felvenni vele a versenyt. A fehér cápa többek között hosszú vándorlásairól ismert, egy-egy példány néhány hónap alatt több ezer kilométert is úszhat.

Az állomány három fő populációt alkot:

  • egy Ausztrália és Dél-Afrika között;
  • egy a Csendes-óceán északi részén;
  • egy pedig az Atlanti-óceán északi részén él.

Az egyes csoportok ritkán vannak átfedésben, és szinte sosem kereszteződnek. A szakértők most több lehetséges magyarázatot is találtak arra, hogy miért terjeszkedik északi irányba az atlanti populáció.

Az egyik nem túl meglepő ok a klímaváltozás: az észak-atlanti régióban a levegő mellett a tenger is drasztikus melegedést tapasztal, a jég visszahúzódása pedig kedvezőbb körülményeket teremt a fehér cápáknak. További faktor lehet a zsákmány elérhetősége. A védelmi intézkedéseknek köszönhetően Kanada atlanti vizeiben nőtt a kúposfóka-állomány, ami idecsalogathatja a ragadozókat.

A fehér cápa súlyosan veszélyeztetettként szerepel a Természetvédelmi Világszövetség vörös listáján, egyedszáma pedig továbbra is csökkenőben van. Az nem világos, hogy az északi irányú terjedés pozitív vagy negatív folyamat-e.

Bár a fajnak a hollywoodi filmek következtében meglehetősen rossz a híre, valójában nem az emberrel szemben vérszomjas, agresszív állatról van szó. Sőt, általánosságban elmondható,

hogy világszerte kifejezetten ritkák a cápatámadások.

Zöldövezet

Környezetünk és az élővilág állapota meghatározza az emberiség jövőjét: a Zöldövezet rámutat a problémákra, kihívásokra és megoldásokra a klímaváltozástól az állatvédelemig, a fajok és élőhelyek állapotától az új felfedezésekig.
FIGYELMÜNK A VÁLTOZÓ BOLYGÓN
A Föld története újabb jelentős átalakulásához érkezett, az okot azonban most nem a természetben, hanem az embernél kell keresni. Hogyan járulunk hozzá a természet és a környezet átalakulásához, és miként küzdhetünk meg a változásokkal?
Bihari Dániel további cikkei
Birkás Péter további cikkei
Lányi Örs további cikkei
Lugosi Péter további cikkei

