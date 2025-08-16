zöldövezetkongó-medencekongói demokratikus köztársaságesőerdő
Tudomány zöldövezet

Az egész világra hatással lehet, amire Kongóban készülnek

Brent Stirton / Getty Images
Kilátás Rumangabóból a Virunga Nemzeti Park vulkánvidékére.
admin Stéger Dávid
2025. 08. 16. 14:40
Katasztrófával felérő ökológiai krízis lehet a vége annak a tervnek, amelyet a Kongói Demokratikus Köztársaság kormánya idén bejelentett. A természetvédők attól tartanak, számos veszélyeztetett faj mellett az egész emberiségre kedvezőtlen hatással lehet, ha olajvállalatokat engednek be védett területeikre.

Napjainkban kevés igazán érintetlen terület létezik a Földön, és számuk továbbra is csökken. Elsőre talán meglepő lehet, hogy az ilyen értékes élővilágokat még a mai környezetvédelmi törvények mellett is a pusztulás veszélye fenyegetheti, pedig nem kell messzire menni, hogy példát lássunk erre. Magyarországon az idei évben is vágtak tarra olyan erdőrészeket, amelyek Natura 2000-es védelmet élveznek.

Európán kívül azonban ennél drámaibb esetek is történtek már, és vannak kilátásban jelenleg is. Most például a Kongói Demokratikus Köztársaság (KDK) váltott ki széleskörű felháborodást, miután májusban bejelentette, hogy 124 millió hektárnyi területet kínál licitre olaj- és földgázkitermeléshez. Az áruba bocsátott 52 parcella itt-ott ugyan igyekszik kikerülni az ország esőerdeinek védett területeit, ám a The Guardian értesülései szerint sok helyen mégis van átfedés.

Earth Insight Az ország térképén sárgával az olajparcellák, zölddel a védett területek vannak feltüntetve, pirossal pedig azok a részek, ahol a kettő fedi egymást.

Veszélyeztetett állatok élőhelyeit tehetik tönkre

Az Earth Insight természetvédelmi szervezet jelentése szerint az olaj- és gázkitermelésre kijelölt területek mintegy 64 százaléka trópusi esőerdőt fed le, 23 százaléka pedig védett helyszíneket.

