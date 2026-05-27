Kultúra

Pogány Induló és Beton.Hofi is fellép Travis Scott BL-döntő utáni buliján

Szajki Bálint / 24.hu
admin Jankovics Márton
2026. 05. 27. 10:10
Két magyar rapper, Beton.Hofi és Pogány Induló is fellép azon a bulin, amelyet a BL-döntő után tart Travis Scott a Barba Negra Red Stage színpadán – írja a Telex az egyik szervező, a Danube Events közleménye nyomán. Mellettük három DJ, Niki Belucci, Binhky és Artheon is színpadra lép majd.

Arról már kedden írtunk az Alap Hírek értesülése nyomán, miszerint Travis Scott lesz az afterparty sztárvendége, amelyen nemcsak fellép, de egyben a házigazdája is ő lesz. Azóta a helyszín is kiderült (Barba Negra), a mostani közlemény szerint az esemény már délután 5 órakor elkezdődik és hajnali 4-ig fog tartani. A jegyértékesítés szerda délelőtt 11 órától indul.

Az este folyamán egy különleges pillanatban maga Travis Scott, amerikai rapper veszi át a házigazda szerepét, hogy barátaival együtt igazi klubhangulatot varázsoljon a közönségnek

– idézi a lap a Danube Events sajtóanyagát.

