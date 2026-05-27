Kupadöntőre hangolódva: több száz szurkoló verekedett össze Lipcsében, rendőrök is megsérültek

Lipcsei rendőrök a Crystal Palace és a Rayo Vallecano meccse előtt.
admin Futó Csaba
2026. 05. 27. 10:13
Több mint 300 szurkoló csapott össze Lipcse belvárosában a Konferencia Liga szerdai döntője előtt, írja az lvz.de. Az angol Crystal Palace és a spanyol Rayo Vallecano csatázik a harmadik számú európai kupáért.

A rivális drukkerek egy kocsma előtt találkoztak össze,

üvegekkel, söröskorsókkal és székekkel dobálták egymást, majd egymásnak estek, és a békíteni próbáló rendőrök közül is ketten megsérültek az összecsapásban.

Mindezek után két embert vettek őrizetbe, illetve többek adatait rögzítették. Az lvz.de cikke szerint a szurkolói zónában nem voltak atrocitások.

Békés szurkolók is voltak azért Lipcse központjában.
