Kupadöntőre hangolódva: több száz szurkoló verekedett össze Lipcsében, rendőrök is megsérültek

Több mint 300 szurkoló csapott össze Lipcse belvárosában a Konferencia Liga szerdai döntője előtt, írja az lvz.de. Az angol Crystal Palace és a spanyol Rayo Vallecano csatázik a harmadik számú európai kupáért.

A rivális drukkerek egy kocsma előtt találkoztak össze,

üvegekkel, söröskorsókkal és székekkel dobálták egymást, majd egymásnak estek, és a békíteni próbáló rendőrök közül is ketten megsérültek az összecsapásban.

26.05.2026, Crystal Palace🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 – Rayo Vallecano🇪🇸, Fight Crystal Palace vs Rayo Vallecano before tomorrow match

— Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) May 27, 2026

Mindezek után két embert vettek őrizetbe, illetve többek adatait rögzítették. Az lvz.de cikke szerint a szurkolói zónában nem voltak atrocitások.

