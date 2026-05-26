Nem voltak rokonok, mégis ölelkezve temettek el két nőt a középkorban

Szokatlanul sírba helyezett 13. századi csontvázakat tártak fel lengyel régészek Opoléban, a Szent Ferenc Felmagasztalása katedrális mellett. Ketten feküdtek benne, egyiküket a kor keresztény módja szerint háton fekve, kezeit a teste mellé nyújtva helyezték el, míg másikukat az oldalára fektették, egyik kezét a másik személy feje alá tették, mintha átölelnék egymást. A kutatók szerint egyszerre temethették el őket, az egyedülálló környezetben történt atipikus temetkezés pedig számos kérdést vet fel – idézi a Múlt-kor.hu Agata Cieślik antropológust.

A DNS-elemzések megerősítették, hogy két nőről van szó, akik nem álltak rokonságban egymással.

A kutatók jelenleg nem tudják megmondani, hogy miért ilyen szokatlan módon temették el őket. Pozíciójuk utalhatna akár romantikus kapcsolatra is, ám a középkorban a homoszexuálisokat nem temették megszentelt földbe, márpedig e két nőt a katedrális falai mellett helyezték végső nyugalomra.

A középkori embereket szorosan összekapcsolhatta a vallás, a közös háztartás, de akár a munka is, ezek a társadalmilag is elismert kötelékek pedig olykor a temetkezési szokásokban is megnyilvánulhattak, így nem kizárt, hogy valami hasonlóról volt szó a két nő esetében is – magyarázta Cieślik.

