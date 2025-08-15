zöldövezetkoalaausztráliaállatok
82 éves férfi mentette az útra tévedt koalát

2025. 08. 15.
Egy 82 éves férfi mentett ki egy koalát egy forgalmas útról az ausztráliai Queensland államban – írja a UPI. Az esetről videó készült, a felvételen látható, hogy a többi sofőr türelmesen várja a kimenekítést, amely után a Terry nevű férfi megdorgálta az állatot.

Az eset Beenleigh városában történt. A videón végignézhető, ahogy Terry felemeli az autók és az elválasztófal közé keveredett példányt, majd az út szélére viszi. Miután leteszi, lábával noszogatja kicsit, aminek a koala nem örül, hátrafordul, a férfi ekkor ujjával dorgálja meg.

Azt mondtam, hogy ne karmoljon, mert segíteni akarok neki

– elevenítette fel a 7News-nak. A férfi korábbi tapasztalatai alapján abban bízott, hogy a koala nem kap vissza, mégis így történt.

Terry kisebb karcolásokat szerzett, de nem bánkódik ezek miatt. Azóta visszatért a helyszínre, ahol ismét megpillantotta az állatot, ezúttal biztonságban.

A koalák sebezhetőként szerepelnek a Természetvédelmi Világszövetség vörös listáján. A fajra számos veszély leselkedik a betegségektől a klímaváltozásig. Az egyik súlyos probléma az, hogy utak feldarabolják az élőhelyeit, mozgásuk során pedig az egyedek gyakran gázolás áldozatává válnak.

