Teljesen egészségesnek tűnő delfinek sodródtak partra Skóciánál

23 hosszúszárnyú gömbölyűfejűdelfin sodródott partra a skóciai Orkney-szigetekhez tartozó Sanday egyik partján – írja a BBC. Az elpusztult állatok között egy vemhes nőstény is volt.

A szakértők úgy gondolják, hogy az egyedek napokkal a megtalálásuk előtt pusztultak el. Az eset kapcsán vizsgálatot indítottak, Emma Neave-Webb, a Scottish Marine Animal Stranding Scheme (SMASS) munkatársa szerint a cetfélék egészségesnek tűntek, és a partra vetődés pontos okát valószínűleg sosem sikerül majd feltárni.

A csapat ennek ellenére szövet-, bőr- és zsírmintákat vett a tetemekből, a szakértők a lehető legtöbb információt összegyűjtik. A bomlás már előrehaladott, az állatok nyilvánvalóan napokkal korábban pusztultak el. A kutatók nemcsak a példányok egészségi állapotáról vonhatnak le majd következtetéseket, hanem a genetikai minták révén akár az egyes egyedek közötti kapcsolatokat is feltárhatják.

A jelek alapján az állatok még életben voltak, amikor partra sodródtak, ám, mivel elég elzárt területről van szó, nem sikerült időben felfigyelni rájuk. Neave-Webb szerint 23 delfin nagyon soknak számít, és első ránézésre mindegyik példány igen egészségesnek tűnt,

sérülések, betegség vagy alultápláltság jeleit nem mutatták.

Tavaly nyáron 77 gömbölyfejű-delfin vetődött partra ugyanazon a szigeten, ez volt az elmúlt mintegy száz év legnagyobb ilyen típusú eseménye a térségben. Akkor több állatot el kellett altatni.

A gömbölyűfejű-delfinek világszerte hajlamosak a tömeges partra sodródásra: igen szoros csoportokban élnek, a példányok gyakran veszélyes helyekre is követik egymást. Ennek ellenére Skóciában ritka, hogy ilyen rövid időn belül két ennyire jelentős esemény is bekövetkezzen.