delfingömbölyűfejű-delfinskóciatermészet
Tudomány zöldövezet

Teljesen egészségesnek tűnő delfinek sodródtak partra Skóciánál

Artem Bolshakov / Getty Images
24.hu
2025. 08. 12. 10:38
Artem Bolshakov / Getty Images

23 hosszúszárnyú gömbölyűfejűdelfin sodródott partra a skóciai Orkney-szigetekhez tartozó Sanday egyik partján – írja a BBC. Az elpusztult állatok között egy vemhes nőstény is volt.

A szakértők úgy gondolják, hogy az egyedek napokkal a megtalálásuk előtt pusztultak el. Az eset kapcsán vizsgálatot indítottak, Emma Neave-Webb, a Scottish Marine Animal Stranding Scheme (SMASS) munkatársa szerint a cetfélék egészségesnek tűntek, és a partra vetődés pontos okát valószínűleg sosem sikerül majd feltárni.

A csapat ennek ellenére szövet-, bőr- és zsírmintákat vett a tetemekből, a szakértők a lehető legtöbb információt összegyűjtik. A bomlás már előrehaladott, az állatok nyilvánvalóan napokkal korábban pusztultak el. A kutatók nemcsak a példányok egészségi állapotáról vonhatnak le majd következtetéseket, hanem a genetikai minták révén akár az egyes egyedek közötti kapcsolatokat is feltárhatják.

A jelek alapján az állatok még életben voltak, amikor partra sodródtak, ám, mivel elég elzárt területről van szó, nem sikerült időben felfigyelni rájuk. Neave-Webb szerint 23 delfin nagyon soknak számít, és első ránézésre mindegyik példány igen egészségesnek tűnt,

sérülések, betegség vagy alultápláltság jeleit nem mutatták.

Tavaly nyáron 77 gömbölyfejű-delfin vetődött partra ugyanazon a szigeten, ez volt az elmúlt mintegy száz év legnagyobb ilyen típusú eseménye a térségben. Akkor több állatot el kellett altatni.

A gömbölyűfejű-delfinek világszerte hajlamosak a tömeges partra sodródásra: igen szoros csoportokban élnek, a példányok gyakran veszélyes helyekre is követik egymást. Ennek ellenére Skóciában ritka, hogy ilyen rövid időn belül két ennyire jelentős esemény is bekövetkezzen.

Ajánlott videó

Zöldövezet

Környezetünk és az élővilág állapota meghatározza az emberiség jövőjét: a Zöldövezet rámutat a problémákra, kihívásokra és megoldásokra a klímaváltozástól az állatvédelemig, a fajok és élőhelyek állapotától az új felfedezésekig.
FIGYELMÜNK A VÁLTOZÓ BOLYGÓN
A Föld története újabb jelentős átalakulásához érkezett, az okot azonban most nem a természetben, hanem az embernél kell keresni. Hogyan járulunk hozzá a természet és a környezet átalakulásához, és miként küzdhetünk meg a változásokkal?
Bihari Dániel további cikkei
Birkás Péter további cikkei
Lányi Örs további cikkei
Lugosi Péter további cikkei

Friss

Népszerű

Összes

Címlapról ajánljuk

Csicskamédiázik és Magyar Péter elmebajáról ír Takács Péter, miután szerelők mentek be egy szülésre
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik