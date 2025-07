Így teltek Kapu Tibor utolsó pillanatai az űrállomáson

Jonny Kim, jelenleg is a Nemzetközi Űrállomáson (ISS) tartózkodó amerikai űrhajós egy X-en közzétett bejegyzésben búcsúzott el Kapu Tibortól és társaitól, akik már a Crew Dragon űrhajóban várják, hogy hazainduljanak. Az asztronauta posztjának köszönhetően abba is betekintést nyerhetünk, hogy miként teltek a magyar űrhajós utolsó órái az ISS-en.

– írja Kim.

Az amerikai asztronauta azt is megjegyezte, hogy ritka alkalom, amikor mindannyian egy helyen vannak, ráadásul a repülő-egyenruhájukban, ezért mindenképpen ki akarták használni ezt az alkalmat, hogy fotókat készítsenek.

We don’t get in our flight suits often, but chance had us all decked out so we took advantage and took some photos with our new crewmates.

In this picture we have eight astronauts representing the United States, Japan, India, Hungary and Poland. It’s been a pleasure getting to… pic.twitter.com/l3AWgG9quD

— Jonny Kim (@JonnyKimUSA) July 13, 2025