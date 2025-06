Így támad fel egy haldokló folyó

A folyók élővilágai bolygónk legveszélyeztetettebb ökoszisztémái közé tartoznak: diverzitásuk 1970 óta 84 százalékkal csökkent, ez a tendencia pedig napjainkban is folytatódik. Éppen ezért folyóvizeink védelme kiemelten fontos feladat, amelyen világszerte számos szakember dolgozik, akik a megóvás mellett arra is törekszenek, hogy a pusztulás sújtotta területeket visszaállítsák egykori állapotukba. Az ő munkájukat mutatja be a Változó bolygó: Folyóink helyreállítása című új dokumentumfilm – derül ki a BBC Earth közleményéből.

A Föld folyói kétmilliárd embernek szolgálnak ivóvízforrásként, több ezer faj számára pedig élőhelyet jelentenek, ráadásul a mezőgazdaság működése is elképzelhetetlen nélkülük. Ám a folyók élővilágai hihetetlenül gyors pusztulással néznek szembe világszerte, Kaliforniában a Klamath-folyó például már több mint egy évszázada hanyatlik. Korábban népes lazacpopuláció jellemezte, ami a folyó ökoszisztémájának elengedhetetlen eleme volt, a partján élő őslakosok számára pedig a megélhetést biztosította, mára azonban szinte teljesen eltűnt.

A populáció helyreállításának érdekében történelmi jelentőségű projektbe kezdtek tudósok a helyi lakosság bevonásával, amely részeként négy hatalmas gátat bontanak le, hogy visszaadják a folyót a természetnek és az őslakosok közösségeinek, ezzel a valaha volt legnagyobb gátbontási akciót végezve el a világon.

Európában hasonlóan aggasztó állapotban volt a Szajna, amelynek párizsi szakasza évtizedek óta annyira szennyezett volt, hogy a kutatók biológiailag halottnak nyilvánították, fürdeni pedig közel 100 évig tilos volt benne. A probléma gyökerét a Párizs alatt húzódó közel 2500 kilométernyi csatorna- és vezetékrendszer jelentette. A hálózatot ugyanis egykor arra tervezték, hogy az esővíz elvezetését biztosítsa, a lakossági szennyvíz elvezetésére azonban alkalmatlannak bizonyult, így az a Szajnába ürült.

A megoldást végül egy 1,5 milliárd dolláros beruházás jelentette, amely az egész hálózatot megváltoztatta. Ettől kezdve a rendszer víztisztító telepekre irányítja a szennyvizet, ezzel megkímélve a folyót. Ennek köszönhetően a 2024-es párizsi olimpián a versenyzők anélkül úszhattak a Szajnában, hogy betegségektől kellett volna tartaniuk.

A Változó bolygó: Folyóink helyreállítása június 8-án, vasárnap este 21:00 órakor lesz látható a BBC Earth műsorán.