Több száz éve elásott kincsekre bukkantak egy templom alatt

Elásott kincsekre bukkantak mélyen a föld alatt egy thaiföldi buddhista templomnál – számolt be róla a Heritage Daily. Az épület hatalmas múltra tekint vissza: legkiemelkedőbb műemléke, egy Buddha-szobor például Krisztus után 657 körül készülhetett, még az ókori Dvaravati Királyság idején.

4 fotó

Ennek a szobornak a restaurálása közben került elő 1,3 méteres mélységből egy agyagedény, amelyben összesen 33 tárgy pihent. A leletek között egyebek mellett aranygyűrűk, ezüst fülbevalók és különböző bronzból készült kiegészítők is szerepeltek.

A legkiemelkedőbb felfedezések közé tartozott ezeken kívül egy dombornyomott, 8 centiméter széles és 12,5 centiméter hosszú, ólom-ón ötvözetből készült lemez, amelyen egy ülő Buddha látható. Egy másik domborművön pedig egy álló Buddha-ábrázolás szerepel, aki mellett két másik alak is kivehető. A szakértők szerint kettejük közül az egyik Phra Phrom lehet, Brahma hindu isten thai megfelelője.

Hogy pontosan ki és miért áshatta el az értékes tárgyakat, azt nehéz megmondani, ám a vallási jelentőségű helyszín miatt erősen valószínűsíthető, hogy az ékszereket áldozatként ajánlhatták fel Buddhának.

Az ókorban nemcsak Ázsiában, de Európában is szokás volt kincseket elásni, hogy azokat áldozatként mutassák be. Erről árulkodik egy idén év elején Hollandiában talált pénzhalom, amely 404 darab római, brit és afrikai pénzérmét tartalmazott. A szakértők úgy gondolják, az érméket Krisztus után 47-ben áshatta el egy Nagy-Britanniából hazatérő római katona, aki a római pénzeket zsoldként kaphatta, az idegen fizetőeszközöket pedig ottléte alatt zsákmányolhatta. Hogy pontosan miért ásta el ezt a kisebb vagyont, nem tudhatjuk. Talán biztonságban akarta tudni és azt tervezte, hogy később előássa, de az is lehet, hogy áldozatként mutatta be az isteneknek, akik segítettek neki, hogy élve hazatérjen a csatákból.