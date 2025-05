Ezer éve elásott kincsre bukkantak Németországban

Csaknem 300 darab középkori ezüstpénzre bukkantak régészek Kelet-Németországban, az Elba folyó közelében. Az érmék 35 centiméterrel a föld alatt lapultak, és talán soha nem kerülnek elő, ha a lelőhelyet nem tervezik beerdősíteni. Mivel a térségből korábban már számos történelmi lelet került elő, a faültetések előtt az illetékes hatóságok régészeti felmérést rendeltek el, ennek alkalmával találtak rá az ezüstérmékre.

5 fotó

A Heritage Daily beszámolója szerint a pénzeket egy törött kerámiaedény társaságában fedezték fel, eredetileg valószínűleg ebben tárolták őket. Az ásatások során összesen 272 érmét hoztak felszínre, amelyek között 196 római dénár, 65 német pfennig és 12 görög obolosz szerepelt. Az érmék 1012 és 1059 közöttről származnak, és feltehetőleg szándékosan áshatták el őket.

Régészeti eszközökkel szinte lehetetlen kideríteni, hogy ki és miért földelhette el ezt a tetemes mennyiségű pénzt, elképzeléseink azonban vannak róla. Az ókorban és a középkorban viszonylag gyakran fordult elő, hogy az emberek elásták értékeiket, legtöbbször vallási rítusok részeként, vagy hogy elrejtsék egy fegyveres konfliktus idején.

Idén év elején Hollandiában is találtak már hasonló pénzhalmot, a kutatók ott összesen 404 pénzérmét ástak elő, amelyeken római, brit és afrikai uralkodók arcképei szerepeltek. A szakértők úgy gondolják, az érméket Krisztus után 47-ben áshatta el egy Nagy-Britanniából hazatérő római katona, aki a római pénzeket zsoldként kaphatta, az idegen fizetőeszközöket pedig ottléte alatt zsákmányolhatta. Hogy pontosan miért ásta el ezt a kisebb vagyont, nem tudhatjuk. Talán biztonságban akarta tudni és azt tervezte, hogy később előássa, de az is lehet, hogy áldozatként mutatta be az isteneknek, akik segítettek neki, hogy élve hazatérjen a csatákból.