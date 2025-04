Videón, amint megvadult fóka támad emberekre egy tengerparton

Agresszív fóka támadt rá szörfözőkre Kalifornia egyik tengerpartján. Az incidensről videó is készült – számolt be róla a Fox News.

A felvételen jól látható, hogy az állat többször is megkísérel neki rontani az embereknek, még a szárazföldre is követi őket a vízből. Amint a 24.hu korábban beszámolt róla, az elmúlt hetekben ez már a sokadik hasonló eset a nyugati-parti államban. A szakértők szerint a fókatámadások hátterében mérgezés állhat.

Kalifornia déli részén jelenleg példátlan mértékű algavirágzás zajlik, amely nagy mennyiségű domoinsavat juttat a környezetbe. Ez az idegméreg előbb szardellákban, szardíniákban és más, apróbb élőlényeket fogyasztó halakban halmozódik fel, majd az ezeket elfogyasztó ragadozókat is megmérgezi. Idén már számos delfinnel és legalább két bálnával végzett. A vegyületnek az oroszlánfókák is kitettek, amelyeknek agyára is hatással van a mérgezés, hatására agresszívebben viselkednek a megszokottnál.

A videón szereplő példányon eutanáziát hajtottak végre, mivel már túlságosan beteg volt ahhoz, hogy felépülhessen a mérgezésből.

Legutóbb 2023-ban lépett fel tömeges domoinsav-mérgezés Kaliforniában, akkor több mint ezer fóka hullott el. A hasonló események kockázatát fokozza a klímaváltozás, hiszen a melegedő tengerben nagyobb eséllyel indulnak meg algavirágzások, emellett a víz savasodása is súlyosbítja a helyzetet. A csapadékvíz által beszállított mezőgazdasági szennyezők, például a műtrágyák, szintén táplálják az algavirágzásokat.